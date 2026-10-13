市場反應佳！台灣與印度12月恢復直航 可望帶動觀光與轉機商機

台灣與印度間的直航將於12月1日恢復，屆時長榮航空每週將有5天，提供桃園與德里間的直飛航班。長榮航空印度區總經理艾魯瓦利（Vikramjit Singh Ahluwalia）在接受中央社專訪時表示，目前市場反應極佳，他也十分看好這條航線能為台灣的觀光做出相當貢獻。

台灣與印度之間的直航，在2020年疫情期間停掉，但印度是台灣十分具有發展潛力的重要新興客源市場，隨著印度出境旅遊需求持續增加，觀光署近年積極透過國際旅展、觀光推廣會、旅遊業者交流及媒體行銷等方式，深化台灣在印度市場的能見度。

艾魯瓦利表示，長榮航空12月1日起直飛桃園-德里，每週將有5天能有往返兩地間的直飛航班，也就是每週除了週一、週四外，天天都有直航服務，屆時長榮航空將以設有30個商務艙座位、279個經濟艙座位的空中巴士A330客機負責執飛。

艾魯瓦利告訴中央社記者，他認為台灣與印度間的直航開通，將為台灣創造大量的旅遊機會，「因為印度人正在探詢新的旅遊地點，飛到台灣大約6個小時，恰好符合他們的需求」。

艾魯瓦利向中央社記者說：「我們銷售直航的機票反應非常地好，旅行團預約數量也大幅增加，旅客可以藉直飛，往返台灣與印度之間，也可以選擇以台灣為中繼站，從那裡再飛到日本、韓國等地，另外包括北美的舊金山、洛杉磯，甚至是澳洲，目前都有不錯的客流。」

對於台灣旅遊市場，艾魯瓦利認為，對印度人來說，能到台灣體驗當地風土民情，是很不錯的選擇，台灣是個尚未充分開發的旅遊地點，「隨著長榮航空開通台灣和印度間的直航，我們預計未來會有很大的發展空間」。

長榮航空桃園-德里航線預計自12月1日起，為印度旅客赴台灣旅遊提供更便利的選擇，除有助降低交通時間成本、提升旅遊安排的便利性外，旅客也可透過長榮航空的全球航網及轉機服務，規劃更多元的國際旅遊行程。

觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社記者，台灣和印度間直飛航線的開通，不僅是航空運輸的重要進展，更是拓展印度觀光客源、深化台灣與印度雙邊旅遊產業合作的重要契機。