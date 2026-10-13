台南舊站最後一夜…路牌交接、三響鳴笛致敬 迎新站便當限量發售

台南地下站預計本周六正式啟用，宣告服役百年的既有台南站即將走入歷史，台鐵也少見的舉辦「最後一夜紀念活動」，以路牌交接與三響鳴笛向地上鐵道致敬。而為迎接新站，台鐵也推出限量便當，邀請鐵道迷共襄盛舉。

台南火車站陪伴台南人走過上百年歲月，即將於本周五晚間10時29分，最後一班車145次自強號通過後，正式走入歷史。台鐵在台南站舉辦「最後一夜・永遠台南」紀念活動，邀請市民與旅客共同回到車站，向陪伴城市走過百年歲月的地上鐵道告別。

活動規畫搶先曝光，除將安排市民故事募集、回憶留言牆、老照片展示及音樂演出等分享。台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱將依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的「路牌」，交到最後一班車司機員手中。

台鐵表示，這面路牌，代表的不只是車站勤務與鐵路文化，也象徵百年來守護列車、旅客與城市的責任，在這一夜由一個世代交到下一個世代手中，並隨著列車繼續向前。

路牌交接完成後，現場音樂及主持聲將暫時停止，月台回到最單純的模樣，只留下車站燈光、列車運轉聲，以及旅客熟悉的鐵道聲響，所有人將一起靜候最後一班南下自強號啟程。

台鐵說，列車出發前，司機員將長鳴笛三次。第一聲，告別過去；第二聲，感謝陪伴；第三聲，迎向未來。列車離站的那一刻，也象徵臺南地上鐵道完成百年來的歷史任務，城市正式準備迎接下一段鐵路旅程。

台鐵指出，隨著鐵路地下化工程進入重要階段，地上軌道及既有月台即將完成階段性任務，台南車站也將迎向新的交通時代。鐵路由地上轉入地下，改變的不只是列車行駛的位置，也象徵城市交通安全、都市縫合及未來發展邁入新的里程碑。

為迎接新站通車，台鐵便當特別結合府城在地特色食材，推出期間限定「府城歡慶豐味便當」，以經典滷排骨搭配虱目魚香腸、府城蝦捲、香菇虱目魚丸、將軍蘆筍及梅嶺脆梅等臺南風味，自10月17日起至11月1日午餐時段限量販售，每份199元。