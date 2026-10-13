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花蓮豐濱鄉17:30發生規模4.3地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
今日17:30花蓮縣豐濱鄉發生規模4.3有感地震。圖／中央氣象署
今日17:30花蓮縣豐濱鄉發生規模4.3有感地震。圖／中央氣象署

2026年10月13日17時30分10秒左右，花蓮縣豐濱鄉近郊發生了一起規模4.3的有感地震。此次地震震央位於花蓮縣政府南南西方約50.8公里處，震源深度33.8公里，屬於淺層地震。最大震度為3級，主震震感明顯，但目前無災情回報。

最大震度3級地區：花蓮縣

花蓮縣萬榮鄉測得最大震度3級。依據中央氣象署震度分級標準，3級地震搖晃足以讓幾乎所有人感受到，房屋會出現震動並產生碗盤或門窗聲響，懸掛物搖擺，靜止中的汽車也會明顯晃動。針對此級震度，建議民眾於室內時保持冷靜，迅速躲避至堅固家具下方並保護頭部，避免靠近窗戶以防玻璃碎裂。行駛中的駕駛人應減速並注意路況，避免驚慌駛離。

最大震度2級地區：南投縣、台東縣

南投縣及台東縣部份地區感受到2級輕震搖晃。此震度下，電燈及懸掛物會輕微擺動，多數人可感搖晃，靜止車輛亦輕微搖晃。民眾應保持警覺，避免在搖晃時靠近高架物及玻璃窗。

最大震度1級地區：台中市、雲林縣、高雄市、嘉義縣、宜蘭縣、嘉義市、彰化縣、苗栗縣

台中市、雲林縣、高雄市、嘉義縣、宜蘭縣、嘉義市、彰化縣、苗栗縣地區均感受到微弱震感(1級)。震感較輕微，多為靜止時可感覺微小搖晃，無需特別防範措施，但仍建議民眾隨時注意官方發布的地震資訊。

本次地震屬於中淺層地震，震度適中，尚未達到會造成嚴重災害的級別。提醒民眾落實防震守則，地震發生時保持冷靜，立即採取「趴下、掩護、穩住」動作，避免慌張逃跑，並保持逃生通道暢通。地震後應檢查家中電器及管線安全，注意是否有餘震發生，確保自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

萬榮 花蓮 地震

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