李彥秀發毒說惹議 露德協會：藥癮汙名只會讓人更不敢求助

北市選戰毒品減害攻防，立委李彥秀日前出席活動時，一席「社工要在社區發毒說」，使社工團體反彈抗議，台灣露德協會表示，應正視台灣過去20多年累積的減害政策成果，避免政治攻防造成汙名與誤解，侵蝕公共衛生體系及社會信任。

李彥秀日前於「向毒說不，我的孩子我守護」活動，提到「社區是大家每天在跳舞、運動的地方，以後變成社工人員在那邊，都是很多吸毒的人來給毒品、毒藥來治癮，這個對於社區來說是多大的危害，所以大家一起來努力向毒品說不，每一個人都有共同的責任。」此言一出，引發社工界等單位不滿，紛紛要求道歉。

露德協會說，近30年的愛滋社區照顧與超過20年的減害實踐顯示，藥癮問題往往牽涉家庭、就業、債務、創傷、心理健康及社會支持系統等多重因素。藥物使用者可能就是大家的親友，標籤與汙名只會讓身陷藥癮困境的人更加隱匿，也更不敢向外求助，並提出4項主張。

露德協會表示，首先台灣現行減害政策包括提供清潔針具與稀釋液、維持治療，及衛教、篩檢與轉介等服務。其中，清潔針具服務並未提供毒品；維持治療使用的美沙冬及丁基原啡因，則是依法由醫療專業人員評估、處方及管理的治療用藥。將減害政策描述為「在社區發毒品」，與事實不符。

露德協會說，第二，藥癮往往是個人、家庭及社會多重因素交織的結果，單靠指責與汙名無法解決問題，反而可能讓面臨困境的孩子與家庭更加不敢求助。對於兒童及青少年，政府應積極推動預防教育、早期辨識與介入，並持續強化校園安全及家庭支持系統，投入必要的專業人力與服務資源。

第三，針對社區減害中心的設置爭議，露德協會表示，社區減害中心的設置地點值得充分討論，但更重要的是如何有效連結現有的醫療、公共衛生、毒品危害防制、心理衛生、司法及社會福利資源，建立以人為中心的一站式社區照顧服務，讓需要協助的人能夠獲得完整且持續的支持。

第四，藥癮服務應依據不同藥物使用者的需求，提供連貫且多元的支持資源。除了美沙冬維持治療及清潔針具服務，對於安非他命等興奮劑使用者，心理社會處遇、減害團體及家庭支持同樣重要。從監所、醫院到社區，服務體系應建立完善的銜接機制，讓出監、出院成為另一段陪伴的起點，並為藥物使用者及其家屬提供穩定的支持與服務資源。

露德協會表示，求助的第一步，不應要求當事人先證明自己已經停用藥物。應讓公共政策討論回歸科學證據，公開相關政策的科學依據、執行方式、風險評估及成效指標，以專業且負責任的態度回應社會關切。同時，也期盼社會大眾能以理解與尊重取代標籤，正視藥物使用者所面臨的複雜處境。

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