民間團體籲兒少遊戲納入城市治理 近200名參選人響應

今年地方選舉再1個多月就要投票。還我特色公園行動聯盟倡議「遊戲宜居城市」，呼籲將兒少遊戲納入城市治理，獲30個民間團體支持，收到六都、地方首長、民代近200名參選人響應。

特公盟成立10年，致力推動台灣兒少遊玩權益，今天舉行記者會，倡議「遊戲宜居城市」，並提出「十分鐘遊戲圈」、「涼感公園」及「青少年戶外遊憩空間」三大政策，呼籲將兒少遊戲納入城市治理。

特公盟說，「遊戲宜居城市」倡議已獲超過上千民眾連署，30個民間團體支持，並收到包括六都市長、地方縣市長、縣市議員近200名各黨派參選人響應並簽署的政策承諾書。

特公盟提出「十分鐘遊戲圈」、「涼感公園」及「青少年戶外遊憩空間」三大政策，呼籲下一屆地方政府將兒少戶外遊玩納入城市整體規劃。

特公盟強調，「遊戲宜居城市」不只增加公園數量，更要從孩子的日常需求出發，讓住家附近有適齡空間、炎熱天氣有遮蔭可玩，青少年也有適合活動與交流的公共場所。

特公盟根據民眾連署結果分析，67%的連署者認為住家步行10分鐘內缺乏適合孩子年齡的遊戲空間；74%表示過去3個月曾因天氣太熱、缺乏遮蔭或戲水設施，而經常或幾乎因此放棄戶外活動；有85%認為城市中的青少年戶外空間不足，整體滿意度平均僅4.7分（滿分10分）。

特公盟說，有兒少也在連署中留言「平常放學沒有時間去遠的地方玩」、「鞦韆一坐上去就很燙，屁股變八分熟」、「公園很無聊，不想去。」提出三大政策就是要回應這些缺口，從「有公園」到真正「玩得到」。

特公盟說，「10分鐘遊戲圈」強調以「步行可及性」盤點各行政區的遊戲空間分布，優先補足資源不足地區，並以分齡設計滿足不同年齡兒少需求；「涼感公園」主張新建或改建遊戲場時，將自然植栽遮蔭、人工遮蔭、自然鋪面及戲水設施納入設計、降低高溫對戶外遊玩的限制;「青少年戶外遊憩空間」則希望補足13至18歲青少年長期容易被忽略的公共空間需求。

記者會也邀請景觀、職能治療、醫療等專業代表共同發聲。中華民國景觀學會理事長鄧浩主張，涼感公園應保留成熟樹木，並將自然元素、日照分析與遮蔭配置納入規劃，讓「綠蔭自然應該成為孩子日常生活中可以享有的基本環境品質」。

職能師公會全國聯合會副秘書長陳柏宏說，非結構式戶外遊戲有助於孩子的情緒管理、社交及執行功能發展，住家附近更應有容易到達的遊玩空間。

台灣近視病醫學會執行長吳佩昌提醒，全國國中小學生視力不良率高達45.13%，增加戶外活動有助降低風險，公共預防措施每投入新台幣1元，可望節省超過8元醫療費用。

青少年代表是一名大一的陳同學，她說，城市中適合12至18歲青少年的戶外活動空間不足，現有室內活動多半需要花錢，戶外也常有人抽菸，讓青少年難以自在聚會與活動。

特公盟說，兒少沒有選票，但遊戲權應重視，呼籲家長與選民關注候選人對兒少遊玩權益的政策承諾，特公盟將在官方網站及臉書粉絲專頁公布完整承諾書簽署名單，供民眾查詢參考。

特公盟強調，參選人簽署承諾只是第一步，更重要的是當選後能否落實於都市規劃、公園設計、預算配置及兒少政策。將持續追蹤參選人的承諾，期待「遊戲宜居城市」不只停留在選舉期間，而是能真正成為地方政府施政的一部分。孩子沒有選票，但城市的未來與他們息息相關，兒少的遊玩需求不應在選舉中缺席。