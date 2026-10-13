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星宇航空攜手雅詩蘭黛 連續五年推廣粉紅絲帶乳癌防治活動

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空一線服務同仁將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇航空提供
星宇航空一線服務同仁將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇航空提供

星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年，今年雙方延續合作，今年將粉紅絲帶融入旅客的飛行旅程，從機場、CGI（Computer-Generated Imagery）影片到「粉紅絲帶驚喜航班」，星宇航空一線服務同仁也將於十月份配戴粉紅絲帶．並將其象徵的關懷與支持精神傳遞給更多人，同時邀請旅客一同響應乳癌防治，也將健康關懷帶進每一段旅程。

星宇航空表示，連續第五年響應粉紅絲帶活動，今年特別將公益巧思延伸至飛行旅程。10月24日台北－大阪JX-820將安排「粉紅絲帶驚喜航班」，旅客可獲得精心準備的粉紅絲帶禮品，包含帆布肩背托特包、粉紅絲帶別針、倩碧保養組3件套及化妝包，讓旅客在飛行途中感受溫暖心意並同時關注乳癌防治。

除了實體活動，今年星宇航空與雅詩蘭黛集團也將粉紅絲帶以數位創意形式呈現，粉紅絲帶化身為一朵朵輕盈的「粉紅雲」，與星宇航空的飛機共同翱翔天際，將關懷與支持帶往世界各地。10月1日至31日期間，星宇航空一線同仁亦將配戴粉紅絲帶，以實際行動支持乳癌防治．號召更多人共同響應。

星宇航空指出，很榮幸能連續五年與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動。每年透過不同形式將粉紅絲帶融入旅客旅程，期望讓更多人認識乳癌防治的重要性，鼓勵大眾關注自身健康，也為乳癌防治盡一份心力。

雅詩蘭黛集團香港、澳門及台灣市場董事總經理鄧曉華表示，很高興再度攜手星宇航空，透過機場、空中旅程及數位創意內容，將粉紅絲帶融入旅客的飛行體驗，讓乳癌防治訊息從地面延伸至空中。期望透過這樣的跨界合作，觸及更多人，鼓勵大眾重視乳房健康及定期篩檢，攜手邁向終結乳癌的願景。

星宇航空說明，雅詩蘭黛集團自1992年起以粉紅絲帶作為乳癌防治象徵，持續透過各項公益行動提升大眾對乳癌防治的關注。至今已累計投入超過 1.82 億美元，用於全球救命相關的研究、教育與醫療服務。

星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年，邀請旅客一同響應乳癌防治，將健康關懷帶進每一段旅程。圖／星宇航空提供
星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年，邀請旅客一同響應乳癌防治，將健康關懷帶進每一段旅程。圖／星宇航空提供

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