明起變天！東北季風南下天氣轉涼 基隆、宜蘭後天恐有局部大雨

連假好天氣即將進入尾聲，明天起又有一波東北季風南下，後天台灣周圍水氣漸增，基隆北海岸及宜蘭可能有局部大雨。而關島附近目前有熱帶擾動發展機率，可能生成颱風「薔琵」，不過目前路徑預測，「薔琵」將會在琉球外海北轉。

中央氣象署預報員王品翔表示，明天受弱東北季風影響，雙北、基隆及宜蘭地區天氣轉涼，不過低溫仍有20度左右，且這波東北季風預計後天就會減弱。

王品翔指出，後天因台灣周圍水氣增多，因此基隆北海岸及宜蘭有局部大雨機率。本周五至下周一維持偏東風，各地多雲到晴，東半部及恆春有局部零星降雨。

王品翔說，下周二又有一波東北季風南下，這波再稍強一些，但仍沒有非常明顯的訊號。水氣略微增加，雙北、基隆、宜蘭及花蓮有短暫雨。

王品翔表示，這幾波東北季風都不算特別強勁。至於今年第29號颱風「薔琵」生成時間仍需觀察，目前預測下周二、三，颱風可能慢慢接近琉球東南方，在琉球外海北轉。

明天起又有一波東北季風南下，天氣要變天了。圖／氣象署提供