星宇航空伴「粉紅雲」翱翔天際 攜手雅詩蘭黛打造驚喜航班

星宇航空（2646）攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年，雙方每年透過不同創意形式，將粉紅絲帶象徵的關懷與支持精神傳遞給更多人。今年雙方延續合作，將粉紅絲帶融入旅客的飛行旅程，從機場、CGI （Computer-Generated Imagery）影片到「粉紅絲帶驚喜航班」，星宇航空一線服務同仁也將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治，將健康關懷帶進每一段旅程。

雅詩蘭黛集團自1992年起以粉紅絲帶作為乳癌防治象徵，持續透過各項公益行動提升大眾對乳癌防治的關注。至今已累計投入超過1.82億美元，用於全球救命相關的研究、教育與醫療服務。雅詩蘭黛集團香港、澳門及台灣市場董事總經理鄧曉華指出：「很高興再度攜手星宇航空，透過機場、空中旅程及數位創意內容，將粉紅絲帶融入旅客的飛行體驗，讓乳癌防治訊息從地面延伸至空中。期望透過這樣的跨界合作，觸及更多人，鼓勵大眾重視乳房健康及定期篩檢，攜手邁向終結乳癌的願景。」

今年為星宇航空連續第五年響應粉紅絲帶活動，更特別將公益巧思延伸至飛行旅程！10月24日台北－大阪JX820將安排「粉紅絲帶驚喜航班」，旅客可獲得精心準備的粉紅絲帶禮品，包含帆布肩背托特包、粉紅絲帶別針、倩碧保養組3件套及化妝包，讓旅客在飛行途中感受溫暖心意並同時關注乳癌防治，星宇航空也鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過更多影響力傳遞粉紅絲帶的正能量！

除了實體活動，今年星宇航空與雅詩蘭黛集團也將粉紅絲帶以數位創意形式呈現，粉紅絲帶化身為一朵朵輕盈的「粉紅雲」，與星宇航空的飛機共同翱翔天際，將關懷與支持帶往世界各地。10月1日至31日期間，星宇航空一線同仁亦將配戴粉紅絲帶，以實際行動支持乳癌防治．號召更多人共同響應。

星宇航空表示，很榮幸能連續五年與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動。每年透過不同形式將粉紅絲帶融入旅客旅程，期望讓更多人認識乳癌防治的重要性，鼓勵大眾關注自身健康，也為乳癌防治盡一份心力。

星宇航空一線服務同仁將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇提供