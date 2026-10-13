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星宇航空伴「粉紅雲」翱翔天際 攜手雅詩蘭黛打造驚喜航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇提供
星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇提供

星宇航空（2646）攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年，雙方每年透過不同創意形式，將粉紅絲帶象徵的關懷與支持精神傳遞給更多人。今年雙方延續合作，將粉紅絲帶融入旅客的飛行旅程，從機場、CGI （Computer-Generated Imagery）影片到「粉紅絲帶驚喜航班」，星宇航空一線服務同仁也將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治，將健康關懷帶進每一段旅程。

雅詩蘭黛集團自1992年起以粉紅絲帶作為乳癌防治象徵，持續透過各項公益行動提升大眾對乳癌防治的關注。至今已累計投入超過1.82億美元，用於全球救命相關的研究、教育與醫療服務。雅詩蘭黛集團香港、澳門及台灣市場董事總經理鄧曉華指出：「很高興再度攜手星宇航空，透過機場、空中旅程及數位創意內容，將粉紅絲帶融入旅客的飛行體驗，讓乳癌防治訊息從地面延伸至空中。期望透過這樣的跨界合作，觸及更多人，鼓勵大眾重視乳房健康及定期篩檢，攜手邁向終結乳癌的願景。」

今年為星宇航空連續第五年響應粉紅絲帶活動，更特別將公益巧思延伸至飛行旅程！10月24日台北－大阪JX820將安排「粉紅絲帶驚喜航班」，旅客可獲得精心準備的粉紅絲帶禮品，包含帆布肩背托特包、粉紅絲帶別針、倩碧保養組3件套及化妝包，讓旅客在飛行途中感受溫暖心意並同時關注乳癌防治，星宇航空也鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過更多影響力傳遞粉紅絲帶的正能量！

除了實體活動，今年星宇航空與雅詩蘭黛集團也將粉紅絲帶以數位創意形式呈現，粉紅絲帶化身為一朵朵輕盈的「粉紅雲」，與星宇航空的飛機共同翱翔天際，將關懷與支持帶往世界各地。10月1日至31日期間，星宇航空一線同仁亦將配戴粉紅絲帶，以實際行動支持乳癌防治．號召更多人共同響應。

星宇航空表示，很榮幸能連續五年與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動。每年透過不同形式將粉紅絲帶融入旅客旅程，期望讓更多人認識乳癌防治的重要性，鼓勵大眾關注自身健康，也為乳癌防治盡一份心力。

星宇航空一線服務同仁將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇提供
星宇航空一線服務同仁將於十月份配戴粉紅絲帶．邀請旅客一同響應乳癌防治。圖／星宇提供

星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年。圖／星宇提供
星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年。圖／星宇提供

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