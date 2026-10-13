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沙國緊急回收！癌症標靶生物相似藥毒素試驗超標 食藥署發布黃燈警訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症標靶藥物癌思停的生物相似藥、由印度公司Biocon Biologics Limited製造的「KRABEVA 400 mg」，在沙烏地阿拉伯被發現藥品細菌內毒素試驗超出規格上限。聯合報系資料照
癌症標靶藥物癌思停的生物相似藥、由印度公司Biocon Biologics Limited製造的「KRABEVA 400 mg」，在沙烏地阿拉伯被發現藥品細菌內毒素試驗超出規格上限。聯合報系資料照

與5FU化療藥物合用於治療轉移性大腸直腸癌，與太平洋紫杉醇化療藥物合併用於治療轉移性乳癌癌症標靶藥物bevacizumab，包括癌思停等原廠藥品，其生物相似藥、由印度公司Biocon Biologics Limited製造的「KRABEVA 400 mg」，在沙烏地阿拉伯被發現藥品細菌內毒素試驗超出規格上限、啟動回收，我國食藥署指出，經評估同批號品並無輸入台灣，消費紅綠燈列為中等級「黃燈」。

沙烏地阿拉伯食品及藥物主管機關「Saudi Food and Drug Authority」10月5日發布警訊，說明印度製藥公司「Biocon Biologics Limited」藥品「KRABEVA 400 mg」（批號BF25008690），藥品有細菌內毒素試驗結果超出規格上限情形，啟動藥品回收。食藥署簡任技正劉佳萍指出，該警訊回收批號僅1批，國內藥品許可證持有商台灣生資科技股份有限公司確認，警訊批號藥品未輸台。

同一印度製藥公司、同屬bevacizumab成分藥品，於我國稱為「癌畢弭注射劑（衛部菌疫輸字第001156號）」，食藥署指出，其藥品許可證申請業者為「台灣生資科技股份有公司」，且該藥品為處方藥，須經醫師診斷並開立處方後才能使用，適應症包括與化療藥物合併，用於治療轉移性大直腸癌、轉移性乳癌、惡性神經膠質瘤、晚期非小細胞肺癌等。

食藥署將本次沙國藥品回收案列為中間等級的「黃燈」警訊，並呼籲民眾勿自國外、網路或其他通路購買該藥品使用。醫療人員或病患疑似因使用（服用）藥品導致不良反應之發生，請立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線02-2396-0100，網站為https://adr.fda.gov.tw。

劉佳萍強調，食藥署持續進行上市後藥品品質安全監控，建置藥品不良反應及品質通報系統，供民眾、醫療人員及藥商進行藥品不良反應及品質案件通報，並與國際合作以快速取得最新資訊、主動監控國外藥品品質或安全警訊、市售品抽驗及製造廠稽查等完善的上市後藥品品質安全防護網，以維護藥品安全及品質。

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