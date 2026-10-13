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2026南國漫讀節壓軸講座登場　楊双子、馬世芳等名家齊聚，多元視角翻轉「南國的玩美日常」

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
11月1日於屏東總圖5樓演講廳，作家楊双子（左起）、馬世芳與蘭萱，接力舉辦講座。圖／各講者提供
11月1日於屏東總圖5樓演講廳，作家楊双子（左起）、馬世芳與蘭萱，接力舉辦講座。圖／各講者提供

全台最具指標的藝文盛事「2026南國漫讀節」持續舉辦中，今年以「南國的玩美日常」為主題展現南國的文化脈絡。10月中旬至11月初將推出一系列豐富且深度的質感講座。講座特別深入在地獨立書店、圖書館，邀集多位作家帶領民眾從飲食生活、空間設計、植物記憶到海洋視野，串連起屏東與世界的連結。

10月17日13點在咖必冊店，作家鄭進耀主講《用便當寫城市：從一餐看見人物與地方》，分享如何透過一份便當與日常一餐，書寫城市人物與地方記憶；15點由建築學者龔書章帶來《從美學介入到空間翻轉：城市作為最大的社會設計》，探討如何透過美學觀點賦予舊空間全新生命力。

10月17日在咖必冊店，作家鄭進耀（左起）、建築學者龔書章帶來講座。10月18日於新園鄉立圖書館，作家李瑾倫、作家劉哲瑜（藍白拖）舉辦講座。圖／各講者提供
10月17日在咖必冊店，作家鄭進耀（左起）、建築學者龔書章帶來講座。10月18日於新園鄉立圖書館，作家李瑾倫、作家劉哲瑜（藍白拖）舉辦講座。圖／各講者提供

10月18日13點於新園鄉立圖書館，作家李瑾倫主講《相愛的練習：從動物身上重新理解陪伴》，分享人與動物之間相互照顧與陪伴的生命課題；14點30分由作家劉哲瑜（藍白拖）帶來《旅遊作為生活閱讀：帶著好奇心，重啟南國大冒險》，探討如何在屏東土地上設計重啟人生的探險。

10月24日13點在艸魚禾堂，作家蕭裕奇主講《寫給旅行者的信—那些無法以光速抵達的地方》，帶領讀者思考旅行移動的意義；15點由作家胖胖樹王瑞閔帶來《島嶼的綠色記憶——從植物看地方的故事》，從熱帶雨林到餐桌，剖析植物如何串起屏東地方故事與世界連結。

10月24日在艸魚禾堂，由作家蕭裕奇（左起）、胖胖樹王瑞閔舉辦講座，10月25日於繫。本屋，作家沈昌賢（VOCAL）、鐘偉倫帶來講座。圖／各講者提供
10月24日在艸魚禾堂，由作家蕭裕奇（左起）、胖胖樹王瑞閔舉辦講座，10月25日於繫。本屋，作家沈昌賢（VOCAL）、鐘偉倫帶來講座。圖／各講者提供

10月25日13點於繫。本屋，作家沈昌賢（VOCAL）主講《手機攝影小技巧》，分享運用手機鏡頭記錄屏東在地巷弄美景的實用方法；14點30分由作家鐘偉倫帶來《南方日常——印度、斯里蘭卡與尼泊爾的生活探查》，從南亞國家的生活細節回望自身，對照南方的多元日常樣貌。

10月31日13點於屏東總圖3樓大階梯，藝人陳俊生主講《從快速記憶到南國慢活》，分享如何從忙碌工作步調轉為在恆春墾丁建立慢活日常；15點於屏東總圖5樓演講廳，作家廖鴻基帶來《南方以南-海生館駐館及墾丁海域鯨豚觀察經驗》，分享在墾丁海域觀察鯨豚及駐館海生館的海洋感知歷程。

10月31日於屏東總圖，藝人陳俊生（左）、作家廖鴻基分別舉辦講座。圖／各講者提供
10月31日於屏東總圖，藝人陳俊生（左）、作家廖鴻基分別舉辦講座。圖／各講者提供

11月1日講座將於屏東總圖5樓演講廳迎來極具份量的文學與生活壓軸盛會，11點由榮獲2026年國際布克獎的作家楊双子壓軸登場，主講《從台灣到世界：文學如何被翻譯與看見》，分享憑藉《臺灣漫遊錄》獲獎的心情，並探討臺灣本土敘事如何吸引國際目光。

同日13點作家馬世芳主講《吃好吃，讀好吃，寫好吃──管窺「飲食文學」與庶民味覺》，帶領大家從飲食文學管窺常民味覺背後的文化密碼；15點由作家蘭萱帶來《和風一起旅行》，分享騎乘單車探索福爾摩莎山林之美與享受馭風而行的快感。

2026南國漫讀節系列講座皆為免費參加，即日起於 ACCUPASS 平台 https://www.accupass.com/event/2605250915501056871730 開放線上報名。

楊双子 馬世芳 南國漫讀節

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