前院長郭守仁被押引發乳癌患者憂心 彰基：治療照護不中斷勿擔心

彰基前院長郭守仁涉背信罪案被檢方羈押、起訴，有媒體稱他是「乳癌權威」，引發彰基治療乳癌的患者恐慌。彰基則強調，郭守仁並非彰基乳房外科的主力醫師，在彰基執行乳癌手術的個案數寥寥可數，目前團隊運作良好，彰基會確保乳癌患者的治療，呼籲乳癌癌友勿過度擔心。

彰基表示，郭守仁治療的乳癌患者極少，且已經在2020年退休，對彰基乳癌團隊的影響極微。彰基的乳癌治療，長期仰賴跨專科醫療團隊共同投入，從手術、藥物治療到後續追蹤照護，均已建立持續運作的專業醫療服務機制，因此彰基乳癌患者的治療與追蹤，並不受郭守仁被起訴羈押而影響，請患者勿過度擔心影響病情。

彰基指出，根據衛生福利部國民健康署2026年的最新癌症存活率資料，針對2019年至2023年診斷的乳癌個案進行分析，彰化基督教醫院是彰化唯一的醫學中心，2025年治療的乳癌患者高達712人，為台灣治療乳癌的醫療重鎭之一。

彰基強調，彰基乳癌患者不分期別年齡標準化五年整體存活率達90.00%，高於全國醫學中心比較值88.31%；第一期至第四期乳癌患者的五年整體存活率，也均高於全國醫學中心水準，請彰基乳癌患者安心在彰基治療。