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運動幣結合健康幣2027年要來了 卓榮泰曝正在整合中

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）、體育部長李洋（左）立法院備詢。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（右）、體育部長李洋（左）立法院備詢。聯合報系資料照

近期運動部推出「揮汗有禮」集點送禮券，衛福部也推出「健康點數」集點換好禮活動，各界關注，是否能將兩項「鼓勵健康、送好禮」的活動結合。行政院長卓榮泰透露，運動幣健康幣，當初在院會聽取報告時，就已經決定將來一定要進行整合，目前也在進行當中。

卓榮泰13日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委林宜瑾質詢談及，近日運動部推出「揮汗有禮」集點抽500元禮券活動，衛福部也利用Health GO　App推出「健康點數」集點換好禮的活動。她認為，應該透過公私協力，串接民間運動App跟穿戴裝置，來做「資料最小化」，因此詢問運動部、衛福部，能否研議結合成單一全民運動數位平台？

卓榮泰答詢表示，運動部提出的運動幣，廣受大家的喜愛跟歡迎。健康幣則分為二階段實施，第一階段屬於靜態的施打疫苗、健康檢查；第二階段就會加入運動參與。運動幣、健康幣，當初在院會聽取報告時，就已經決定將來一定要進行整合，目前也在進行當中。

運動部長李洋表示，非常感謝民眾對於「揮汗有禮」的重視，初步推出的活動，確實在兩周內禮券就發放完畢。2027年，運動幣跟「揮汗有禮」將結合，運動部跟衛福部也在做後續相關研議。希望民眾感受到運動部、衛福部站在同一陣線，讓所有民眾在使用上可以完整體驗。

衛福部長石崇良表示，健康幣10月1日上線，截至12日舉行第一次摸彩，已經有超過55萬位民眾加入蒐集健康幣的活動。第一階段以預防保健、打疫苗、癌症篩檢為主，來發放健康幣。

石崇良指出，衛福部現在已經在跟運動部洽談，未來健康幣會直接介接運動幣。現階段，民眾走路步數、運動時間，相關紀錄必須自己截圖上傳。未來運動幣的App會精進，直接跟穿戴式裝置對接；當蒐集健康幣的任務完成後，可以跟健康幣直接串接。

石崇良說，未來不再需要民眾上傳兩次健康紀錄，健康幣活動未來在使用的時候，也會跟運動幣結合在一起。現在健康幣可以去兌換一些東西，未來也可以跟運動幣結合一起使用。他也呼籲國人盡快施打「左流右新」疫苗，如果有健保快易通App，就可以進到健康幣的使用範疇之中。

此外，林宜瑾關切，透過AI技術應用，如何與包含立法院在內的各部會攜手合作，進一步強化民主的監督問責機制。

卓榮泰回應，在AI新十大建設當中，導入百工百業的運用，以及打造全民智慧生活圈，這是目標。為了達到目標，除了百工百業之間要共同有一批很強大的資料庫之外，政府資料的開放，意即「開放政府」，是一個很重要的條件。也就是政府的資料能夠開放給研究、使用來做。

卓榮泰提到，不過，開放政府必須要考慮到很多隱私、國家機密的問題，以及民主監督等，這也是過程中相當重要的一環。所以AI應用在公共治理、政策制定，或提供各項AI服務時，都必須確保演算過程及相關技術受到民主法治的制度約束，才是真正做到民主監督。

卓榮泰表示，法治跟民主監督的機制要同時存立。AI服務必須受到相關的規範，以及媒體、社會、法治共同約束。當時在推動《AI基本法》時，就是秉持這樣的原則來推動。

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