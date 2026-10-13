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極端氣候打亂種植時序 平地番茄產量青黃不接售價破百元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
平地番茄產量青黃不接，彰化縣溪湖鎮果菜市場已停止交易番茄多日。記者簡慧珍／攝影
平地番茄產量青黃不接，彰化縣溪湖鎮果菜市場已停止交易番茄多日。記者簡慧珍／攝影

可當水果也能當蔬菜的番茄近日缺貨，彰化縣溪湖鎮果菜市場沒番茄交易，賣到台北農產公司每公斤批發價上看百元，特級品賣到200元；邱姓番茄農今表示，市面販售絕大多數是「山上」番茄，平地番茄數量稀少，大概11月中旬過後才量產。

林姓家庭主婦表示，番茄可提鮮，燉、炒、煮都行，是家常料理的好食材但最近價格不便宜，品質普通的每台斤60元，換算一公斤100元，熟透漂亮一點超過每公斤百元，讓人難下手。

彰化縣溪湖鎮果菜市場已多日沒黑柿子、牛番茄的交易，市場總經理徐鉦傑說，蔬菜適合攝氏18度至25度之間生長，天氣炎熱蔬菜長不好，番茄也「種不太起來」，沒農民運來交易，俗語講「北風來，好種菜。」等天氣涼冷各類蔬菜生長情形較好，批發市場就有番茄可賣。

邱姓番茄農表示，農民看天吃飯，高溫天氣型態打亂種植時序，平地番茄大多10月種植，11月採收到翌年清明節，目前平地番茄園才開始陸續種下種苗，蔬果園還有番茄的相當少，因此市售番茄絕大多數來自山上種植，每公斤批發價破百元，供應星級餐廳的特級品每公斤200元。

邱姓番茄農說，極端氣候影響農業，平地氣溫高，最快9月種下番茄苗，搶快早收成雖有較好價格，卻容易遇到高溫、秋颱等炎熱潮濕帶來嚴重病蟲害，農業資材不斷漲價，種番茄成本比十多年前高出三分之一，先前有番茄農早種卻幾乎全軍覆沒，延到10月種番茄苗約在春節前採收，天氣適合生長，大多數番茄此時量產上市，價格親民農民沒大賺，至少降低病蟲害損失的風險。

番茄 極端氣候 售價 彰化

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