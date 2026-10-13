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健康幣加持！左流右新打氣旺 開打未滿兩周 疾管署：再下單近50萬劑

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
疾管署今天表示，由於本季公費流感、新冠疫苗打氣旺，將再增購30萬劑流感疫苗及17.4萬劑新冠肺炎疫苗Novavax。記者沈沛育／攝影
疾管署今天表示，由於本季公費流感、新冠疫苗打氣旺，將再增購30萬劑流感疫苗及17.4萬劑新冠肺炎疫苗Novavax。記者沈沛育／攝影

本劑公費流感、新冠疫苗10月1日開打，打氣旺盛，疾管署公布截至10月12日，已超過220萬人接種流感，較去年同期增加15.7%；新冠接種數近80萬，較去年同期增加45.5%。因應民眾踴躍接種，疾管署欲增購30萬劑流感疫苗，及17.4萬劑Novavax新冠肺炎疫苗，是歷年最早宣布加購的一次。

今年公費流感疫苗共採購705萬150劑，為歷年首次採購超過700萬劑，其中包括20萬劑免疫加強型疫苗；流感疫苗則採購240萬劑，包括莫德納220萬劑及Novavax疫苗20萬劑。

10月1日公費疫苗開打後，截至10月12日累積接種數226萬7140劑，是去年同期196萬335劑之1.16倍；新冠累積78萬1353劑，是去年同期53萬7189劑的1.5倍。

因應今年民眾接種新冠疫苗情形踴躍，疾管署長羅一鈞表示，將再增購17.4萬劑Novavax XFG疫苗，預計於疫苗進口並完成後續查驗及配送作業後，最快可於11月中旬提供民眾接種。

如為滿12歲以上且尚未接種本季新冠疫苗的公費對象，可擇 Moderna或 Novavax 任一廠牌新冠疫苗接種，而滿6個月以上至11歲的公費對象，僅可接種Moderna XFG疫苗，2種疫苗均安全且可有效對抗目前之主流病毒株，請符合公費資格民眾盡速接種。

疾管署表示，為了讓不適合接種mRNA疫苗者接種，今年已採購20萬劑Novavax XFG 疫苗，其中首批15萬劑已運抵台灣並完成封緘作業，為各縣市規畫安排接種院所，將自今年10月19日起新增提供滿12歲以上公費對象接種。

疾管署發言人林明誠表示，因應流感疫情持續，疾管署額外下訂20萬劑公費流感疫苗，若廠商有存貨也將評估再增購10萬劑，預計於11月上旬配送至各地方衛生局，保障民眾接種權益。

另外，自今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣。

疾管署呼籲，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡風險，提醒民眾連假出遊、聚餐機會增加，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，以及時獲得診治。新冠疫苗合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署全球資訊網首頁「115年度左流右新護肺顧心疫苗接種專區」或至各縣市衛生局官網查閱。

自今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣。圖／疾管署提供
自今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣。圖／疾管署提供

健康幣 疾管署 新冠疫苗 流感疫苗

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