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「左流右新」可賺1350健康幣 疫苗打氣旺將增購近50萬劑

中央社／ 記者沈佩瑤台北13日電

疫苗還可賺至少1350「健康幣」，帶動今年公費疫苗打氣夯，開打短短不到2週時間，疾管署長羅一鈞今天宣布，將增購近50萬劑的流感及COVID-19疫苗，若採購順利，預計11月上旬配送。

每年10月都是新一季流感疫苗接種的開跑時間，衛生福利部疾病管制署今年度公費流感疫苗總計採購705萬150劑，為歷年採購量首次超過700萬劑；公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗則採購240萬劑，包括莫德納220萬劑及Novavax疫苗20萬劑。

公費疫苗開打至今不到2週時間，根據疾管署統計，截至12日為止，流感疫苗累計接種226萬7140劑、COVID-19疫苗78萬1353劑，分別較去年同期增加15.7%、45.5%。

因應打氣旺，疾管署長羅一鈞今天告訴媒體，流感疫苗預計將追加採購30萬劑，COVID-19疫苗則將再增購17.4萬劑Novavax疫苗，共計追加採購近50萬劑疫苗，若採購順利，預計11月上旬配送至各地方衛生局。

疾管署發言人林明誠說明，首批15萬劑Novavax疫苗已運抵台灣並完成封緘作業，將自今年10月19日起新增提供滿12歲以上公費對象接種。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情緩降惟仍處流行期， 上週類流感門急診就診計12萬8847人次，較前一週下降8.9%。另上週新增144例流感併發重症病例及46例死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳簡報指出，實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占91.8%為高。本（115-116年）流感季累計149例重症病例，其中重症病例以65歲以上長者（占66.3%）及具慢性病史者（占83.6%）為多，67.1%未接種當季流感疫苗。

至於國內COVID-19疫情部分，李佳琳說明，目前疫情呈現下降，上週COVID-19門急診就診計5261人次，較前一週下降35.2%；上週新增21例本土重症病例及15例本土死亡病例。

林明誠呼籲，自今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種COVID-19、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣，鼓勵大家一起「顧健康」又「賺飽幣」。

疫苗 健康幣 羅一鈞

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