仍在流行期！流感單周增46死 4旬男發燒住院多重器官衰竭亡

流感疫情連續三周緩降，但仍處流行期，上周新增144例重症和46例死亡，本季已累計149例重症和15例死亡。新冠疫情已過高峰，預計在未來兩周脫離流行期，上周門急診就診5261人次，較前一周下降35.2%。2名新冠與流感死亡個案都未接種本季疫苗，疾管署呼籲民眾主動接種疫苗，預防重症。

國內流感疫情連續三周緩降，仍處流行期，預計11月中下旬脫離流行。10月4日到10月10日第40周的門急診就診計12萬8847人次，較前一周的14萬1401人次下降8.9%。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占91.8%為高。10月6日到10月12日增加144例重症病例及46例死亡，均以感染A型H1N1為多。

本流感季累計149例流感重症病例，其中15例死亡，上季累計1887例流感重症病例，其中409例死亡，重症病例以65歲以上長者，占66.3%、具慢性病史者，占83.6%為多，67.1%未接種當季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明本周死亡個案，一名北部40歲男性，有腦出血、肝硬化病史，本季和上一季都沒有接種疫苗。10月初因發燒、呼吸困難到急診就醫，有血壓偏低、低血氧狀況，流感快篩確認是A型流感，X光顯示雙側肺炎，急性呼吸窘迫，進入加護病房，給予抗生素、抗病毒藥物，但經過治療後，仍併發敗血性休克、呼吸衰竭惡化，住院一周後不幸過世，死因為流感併發肺炎、敗血性休克，併發心臟及多重器官衰竭。

日本及新加坡流感疫情上升、香港及韓國疫情下降惟高於基線值，皆流行A型H1N1，中國疫情下降，流行A型H3N2；美國、加拿大及歐洲疫情呈上升。

國內新冠疫情持續下降，已經過高峰，預計未來兩周脫離流行期。10月4日到10月10日門急診就診計5261人次，較前一周下降35.2%。近4周本土變異株以PQ.16.1.1及NB.1.8.1為主。上周10月6日到10月12日新增21例本土重症病例及15例本土死亡病例。

本季累計31例本土重症，其中5例死亡，上季累計783例本土重症，其中173例死亡，重症病例以65歲以上長者，占73.7%、具慢性病史者，占83.0%為多，83.8%未接種當季新冠疫苗。

林詠青說，新冠死亡個案，一名中部50幾歲男性，有糖尿病、高血壓、慢性肺病、末期腎病，僅在2022年接種過兩季疫苗，9月下旬因咳嗽、流鼻水、全身痠痛、呼吸困難，到急診就醫，發現低血氧、X光顯示肺炎，新冠快篩陽性，轉送加護病房，緊急進行血液透析、給予抗生素抗病毒藥物，住院過程意識狀態改變、心律不整，急救後恢復生命徵象，但意識未完全恢復，住院兩周後在10月初不幸過世。主因為新冠併發心臟及多重器官衰竭。

新冠全球陽性率上升，歐洲區呈上升趨勢，美洲區處高點；日本單週疫情上升，中國、韓國及香港疫情下降。近期全球流行變異株以XFG、NB.1.8.1、JN.1及PQ.16.1.1為主。

疾管署呼籲，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡風險，提醒民眾連假出遊、聚餐機會增加，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，以及時獲得診治。

新冠疫苗合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署全球資訊網首頁「115年度左流右新護肺顧心疫苗接種專區」或至各縣市衛生局官網查閱。