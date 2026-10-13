酒毒駕吊銷駕照改騎微電車 陳世凱：3個月內提出檢討罰則

酒駕、毒駕遭吊銷駕照後，有民眾改騎不需駕照的微型電動二輪車上路，遭立委質疑管理出現漏洞，交通部長陳世凱在立法院答詢時表示，交通部將從源頭管理車輛改裝，相關罰則也必須提高，將立即檢討，並承諾3個月內提出答案。行政院長卓榮泰強調，上月道安會報已要求交通部及相關委員討論相關問題。

針對立委質疑政府大幅提高酒駕、毒駕刑責，也祭出吊扣、吊銷駕照處分，但違規駕駛人遭吊銷汽機車駕照後，仍能購買不需駕照的微型電動二輪車上路，形成制度漏洞，甚至被戲稱為「酒駕專用代步天堂」。

卓榮泰表示，最近一次道安會報已特別針對微型電動二輪車提出指示，相關肇事情況已超越原先評估，上月已要求交通部及道安會報委員共同討論，陳世凱表示，交通部將朝兩個方向處理，第一，車輛改裝將從源頭管理，目前已開始執行，希望降低改裝車數量；第二，相關罰則確實必須提高，交通部會立即檢討。

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