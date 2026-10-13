台中沙鹿公托73名幼兒搶1名額 中市府：將再增2處公托

台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。台中市近年大量就業人口移入，已經躍升為全台第二大城，全市共設55家公托，可收托1771人，不過候補卻高達4058人次；其中，台中市沙鹿區平均每73名幼兒才分得一個名額，相當搶手。中市社會局表示，沙鹿區收托量能57.14%，未來將在增2處公托。
《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源，例如台南市安南區公托覆蓋率僅0.3%，平均每329名幼兒分得一個名額，新竹市北區則是平均每240名幼兒才分得一個名額，競爭最為激烈，台中市沙鹿區也上榜，平均每73名幼兒分得一個名額。
台中市社會局表示，嬰幼兒照顧方式多元，包含家長自行照顧、送托公托、準公托、私托及居家托育人員等。沙鹿區收托量能57.14%，高於全市平均家外送托率44%，除了已經開辦的沙鹿公托，未來將再新增埔子及鹿寮2處公托，持續打造友善育兒環境。
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為了約會留下好印象，竟把鼻孔拔到化膿！耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，一名22歲男大生在約會前發現鼻毛露出鼻孔，趕緊一根根拔掉，沒想到幾天後鼻孔開始腫脹、疼痛，甚至流出膿樣分泌物。醫師提醒，拔鼻毛可能引發「鼻前庭炎」，嚴重感染若擴散，極少數情況下還可能造成顱內併發症。
臺灣同志遊行將於10月31日登場，減害政策、同志酒吧遭不當搜索近日成台北市長選舉攻防話題，市長參選人蔣萬安、沈伯洋也都將出席遊行。對此，主辦單位臺灣彩虹公民行動協會今聲明，用藥者及同志權益不應成為政治攻防工具，要求台北市府針對酒吧搜索事件啟動調查，19日前公開調查結果，更呼籲政治人物，不應將出席同志遊行當成處理爭議的贖罪券。
流感疫情升溫，重症與死亡數均創近5年單周新高，截至2026年10月11日止，全台公費流感疫苗累計接種達212萬1,391人次。醫師提醒，呼吸道疾病容易在家庭成員間相互傳播，父母若疏於防護，不僅自己可能染病，也可能將病原帶回家。尤其秋冬除了流感、新冠病毒，還須留意肺炎鏈球菌感染，嚴重恐引發肺炎、敗血症及腦膜炎。
流感疫情連續三周緩降，但仍處流行期，上周新增144例重症和46例死亡，本季已累計149例重症和15例死亡。新冠疫情已過高峰，預計在未來兩周脫離流行期，上周門急診就診5261人次，較前一周下降35.2%。2名新冠與流感死亡個案都未接種本季疫苗，疾管署呼籲民眾主動接種疫苗，預防重症。
台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。台中市近年大量就業人口移入，已經躍升為全台第二大城，全市共設55家公托，可收托1771人，不過候補卻高達4058人次；其中，台中市沙鹿區平均每73名幼兒才分得一個名額，相當搶手。中市社會局表示，沙鹿區收托量能57.14%，未來將在增2處公托。
我國因國際地緣關係連續10年未參與世界衛生大會WHA，也無法加入世界衛生組織WHO，2026年世界醫師會大會WMA日前於荷蘭鹿特丹舉行，會中通過「支持台灣參與所有世界衛生組織（WHO）計畫及納入國際衛生條例（IHR）機制」決議，獲大會再次確認（reaffirmed）對該項決議的支持，顯見國際上對台灣支持，期待未來能參與WMA。
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