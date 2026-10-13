國際醫界挺台灣 世界醫師會大會通過「支持台灣參與WHO」決議文

我國因國際地緣關係連續10年未參與世界衛生大會WHA，也無法加入世界衛生組織WHO，2026年世界醫師會大會WMA日前於荷蘭鹿特丹舉行，會中通過「支持台灣參與所有世界衛生組織（WHO）計畫及納入國際衛生條例（IHR）機制」決議，獲大會再次確認（reaffirmed）對該項決議的支持，顯見國際上對台灣支持，期待未來能參與WMA。

WMA大會於10月7日至10日在荷蘭鹿特丹舉行，依WMA相關程序規定，既有決議文經重新確認後，5年內原則上不得再提案重新審議。此次大會正式重新確認支持台灣參與WHO決議，除再次彰顯國際醫界對台灣參與全球衛生體系的支持，也使相關決議在未來數年得以持續維持其政策效力，具有重要意義。

中華民國醫師公會全聯會派秘書長張必正出席WMA大會，於會前啟動多層次外交遊說策略，除協調外交部透過理念相近國家外館協助宣導外，大會期間更積極與歐美、亞太等國代表進行交流，並成功受邀參與美國醫師會AMA餐會，與前後任會長同席交誼；同時發揮影響力，整合世界家庭醫師組織WONCA的國際資源，確保友邦的最強支持。

張必中會中表示，台灣有能力也有意願為全球健康作出貢獻，不應被排除於WHO健康體系之外，並呼籲各國共同尊重及維護WMA既有決議。

10月10日大會審議各委員會提案及決議文時，報告今年4月於塞爾維亞貝爾格勒理事會通過「支持台灣參與所有WHO計畫及納入國際衛生條例機制」決議，獲大會再次確認對該項決議的支持，現場未再有異議，在與會代表掌聲中順利通過。

全聯會理事長陳相國表示，台灣因國際地緣政治問題無法參與WHO、WHA，不過這次在WMA大會美國、日本、歐洲等國家都支持台灣在國際醫療及公共衛生的貢獻，因此通過決議支持台灣參與國際活動，顯示受國際肯定，不過能否參加仍要經過WHO同意。

陳相國說，聯合會將持續透過WMA及其他國際醫師組織，深化與各國醫師團體交流，並持續為台灣實質參與WHO、WHA及IHR相關機制發聲。