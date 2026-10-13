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台南新站啟用倒數4天 軌道切換部分班次將受影響
台南鐵路地下化第一階段里程碑即將達成，鐵道局預計於周五深夜進行軌道切換，以便讓周六首班車就能直接開進地下。台鐵提前預告，受施工影響，周五晚間10時後，共有18班次將停駛或截短行駛改由公路接駁。
台南新站預計周六通車，因應鐵道局辦理「台南市區鐵路地下化計畫」永久軌切換，最關鍵的軌道、號誌及電車線系統切換施工，預計於周五晚間10時至隔天6時進行。
台鐵公司表示，配合施工作業，部分表定列車將停駛或截短行駛改由公路接駁，預計影響對號列車2列次、區間車及區間快車16列次，共計18列次。
台鐵公司指出，施工期間將視情況，機動加開區間車。地下化後的台南車站將配置2座島式月臺與4條股道，除徹底消除沿線平交道外，亦大幅提升整體行車安全與運輸服務容量。
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