台南新站啟用倒數4天 軌道切換部分班次將受影響

臺灣同志遊行將於10月31日登場，減害政策、同志酒吧遭不當搜索近日成台北市長選舉攻防話題，市長參選人蔣萬安、沈伯洋也都將出席遊行。對此，主辦單位臺灣彩虹公民行動協會今聲明，用藥者及同志權益不應成為政治攻防工具，要求台北市府針對酒吧搜索事件啟動調查，19日前公開調查結果，更呼籲政治人物，不應將出席同志遊行當成處理爭議的贖罪券。

2026-10-13 13:55