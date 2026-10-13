同志遊行將登場 主辦方：歡迎政治人物參與 不應當成贖罪券

臺灣同志遊行將於10月31日登場，減害政策、同志酒吧遭不當搜索近日成台北市長選舉攻防話題，市長參選人蔣萬安、沈伯洋也都將出席遊行。對此，主辦單位臺灣彩虹公民行動協會今聲明，用藥者及同志權益不應成為政治攻防工具，要求台北市府針對酒吧搜索事件啟動調查，19日前公開調查結果，更呼籲政治人物，不應將出席同志遊行當成處理爭議的贖罪券。

台北市長蔣萬安日前於臉書發表「反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區」貼文，引發藍綠兩黨支持者對減害政策熱議，蔣、沈更互相指責抹黑。後續更發生同日下午，警方搜索西門町BDSM主題酒吧的執法方式也引發爭議。

臺灣彩虹公民行動協會表示，當未充分區分各類減害措施及其公共衛生目的，將導致民眾誤解減害政策，進而加深對用藥者的汙名，警方的不當搜索則讓合意情慾實踐的空間與權利受威脅，而警方在執法過程對障礙者的羞辱，也再次顯示障礙者的情慾與性權容易受忽視。

臺彩協會認為，當政策討論捲入政治攻防，不僅破壞第一線工作者與服務對象長期建立的信任關係，錯誤資訊可能削弱社會對公衛政策的信任，也讓用藥者更不敢求助、讓第一線服務更難以推展。

除此，同志空間從過去至今，持續遭公權力打壓，性權與身體自主權一再被忽視，同志店家與情慾空間屢遭惡意臨檢，臺彩質疑，執法一再將同志預設為潛在犯罪者，讓人不禁質疑，號稱同志友善的臺北市政府大玩兩面手法？

臺彩協會呼籲，用藥者、同志權益不該成為政治攻防工具，當性多樣社群的空間與權益在政治攻防及公權力執法中反覆受傷，事件發生後又出現鋪天蓋地的歧視言論，社群傷口便再次被撕開，也加深社會對同志的汙名。

對於蔣萬安預計參加今年的同志遊行，臺彩協會表示，酒吧事件並非單純的個別員警言行失當，執法措施也涉及違反法定程序、逾越比例原則及侵害現場民眾權益的重大疑慮，市府不能僅以辦理性別平等課程、加強宣導或個別懲處，淡化警方違法執法及執法過當的嚴重性，市長更不能以「會參加同志遊行」轉移焦點。

臺彩嚴正要求市府立即啟動具獨立性及外部監督機制的調查，並於19日前公開警方在本次事件中是否違法、逾越比例原則，以及相關主管與督導機制為何未能及時制止，並檢後相關執法規範、勤務管理、督導、考核與申訴究責機制，防止警方再次執法過當。

臺彩最後表示，歡迎政治人物參與遊行，但同志遊行的主體是性多樣社群，政治人物來到遊行現場是作為參與者，切莫把遊行當成選舉宣傳、政治攻防的舞台，若想展現同志友善，也應以具體政策與持續行動回應性多樣社群，而非停留在口頭表態，更不應將出席同志遊行當成處理爭議的贖罪券，性多樣社群也不是選情告急時，鞏固票源的犧牲品。