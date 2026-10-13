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肩頸痠痛難耐？中醫「浮針」療法刺入結締組織助放鬆肌肉、促進血流

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
浮針入針時類似打針，對不怕痛的病人而言，入針過程幾乎沒感覺，對稍微害怕疼痛的病人，痛感類似「被彈橡皮筋」，即使最怕痛的病人，其感受至多與打針類似。圖／李郁佳提供
浮針入針時類似打針，對不怕痛的病人而言，入針過程幾乎沒感覺，對稍微害怕疼痛的病人，痛感類似「被彈橡皮筋」，即使最怕痛的病人，其感受至多與打針類似。圖／李郁佳提供

因長時間滑手機、使用3C產品，肩頸痠痛已是現代民眾最常見的文明病之一，且嚴重時恐導致落枕，開業中醫師李郁佳指出，肌肉酸痛恐影響睡眠，而睡眠不佳，又會使酸痛加劇，近期網路常見中醫以「浮針」方式治療肩頸痠痛，此療法是除了針灸、小針刀以外的最新療法，治療過程類似打針，但「幾乎不痛」，可放鬆肌肉、促進血液循環，達到緩解肩頸痠痛目標。

李郁佳表示，肩頸痠痛為中醫診所最常見的臨床病症之一，多讓肌肉放鬆，可以減少肌肉因爲彈性不佳，突然大動作或睡姿不良造成急性發炎機率，否則痠痛症狀，恐會影響睡眠，而睡眠品質情況下，肌肉沒有足夠放鬆時間，痠痛會更加劇，傳統治療方式為使用中藥，輔以針灸、小針刀治療，近年則有新型的「浮針」治療方法，可減輕治療過程中疼痛不適的感受。

浮針入針時類似打針，李郁佳說明，對不怕痛的病人而言，入針過程幾乎沒感覺，對稍微害怕疼痛的病人，痛感類似「被彈橡皮筋」，即使最怕痛的病人，其感受至多與打針類似，浮針與針灸、小針刀不同，僅次入病人皮下鬆散的結締組織處，因痛覺身經較少，故痛感輕微甚至無痛；入針後，中醫師會還來回拉扯針具，進行「掃散」動作，其感受亦不會疼痛，而是類似拉扯虎口皮膚。

李郁佳說，傳統針灸為垂直入針，直接刺入病人肌肉，浮針則是水平入針，刺入病人結締組織，位置相對表淺，可視為「現代化針灸」，過程中由中醫師移動針具進行掃散，並引導病人進行阻抗運動，進行「再灌注」，將患部肌肉血流回流，可達到緩解痠痛，減輕肌肉疼動效果，且多數病人反應，治療後痛感輕微，但肌肉痠痛情況大幅改善，建議肩頸痠痛民眾，可諮詢醫師使用這項療法。

中醫 針灸 睡眠

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