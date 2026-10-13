座艙長性騷空服員判賠119萬元 工會建議也不應選任主管職

華航一名空服員2022年起遭同位座艙長多次性騷擾，卻因懼於其權勢不敢通報，導致嚴重心理疾患，直到去年才通報並起訴，台北地方法院日前宣判，該座艙長須賠償119萬730元。空服員工會表示，盼此案判決能起到警惕作用，也建議曾性騷擾調查認定成立者，不應選任為具有管理、考核權力的主管職。

一名華航空服員2022年起遭同位座艙長多次性騷擾，因懼於座艙長的權勢，隱忍不敢通報，導致嚴重的心理疾患，直至2025年才終於通報職場性騷擾和提起民事訴訟。

台北地方法院114年勞訴字第460號案判決書指出，飛航勤務具有「封閉空間及工作秩序」的特殊性，客艙組員在勤務期間必須接受座艙長的工作指示及管理監督；座艙長並負責客艙事務管理、組員督導及勤務考核，因此雙方確實具有職務上的上下指揮、監督關係。

本案同時明確認定，受害人在飛航勤務期間，相較一般同事關係，更難拒絕或制止座艙長的性騷擾行為。

這位座艙長正是利用其職務身分所形成的「權力優勢、職務便利或接近被害人的機會」實施性騷擾，構成「性別平等工作法」第12條所定的「權勢性騷擾」，更讓當事人逐漸出現恐慌、畏懼肢體接觸、焦慮等症狀，蒙受龐大心理壓力，甚至長達數月難以上機工作。

判決書指出，本案最終判決這位座艙長應賠償受害人醫療費用、心理諮商費用、不能工作期間的損失、性騷擾造成的非財產損害，其中構成權勢性騷擾的行為，再依據2024年新修正的「性別平等工作法」第12條和第27條，酌定一倍懲罰性賠償金，最後賠償總金額達119萬730元。

桃園市空服員職業工會表示，期盼本案判決能對所有具管理、考核權力的主管產生真正的警惕作用：權勢不是性騷擾的保護傘，利用職務權力傷害他人，會有更高的代價。

工會建議，曾經性騷擾調查認定成立者，不應再被選任為具有管理、考核權力的主管職。如果一個人曾經利用不當方式侵害他人身體或人格界線，雇主卻仍讓其掌握對基層的管理、考核權力，不僅是對受害者的不負責任，也是在製造下一起權勢性騷擾發生的風險。