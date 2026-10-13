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深耕浮洲合宜住宅社區 原大觀路郵局遷移新址改名「合宜路郵局」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
板橋合宜路郵局今舉辦喬遷開幕典禮。圖／中華郵政提供
板橋合宜路郵局今舉辦喬遷開幕典禮。圖／中華郵政提供

板橋大觀路郵局在地服務多年，隨著板橋浮洲合宜住宅社區發展成熟，為提供該區用郵民眾多元便捷的郵政服務，喬遷至合宜路新址並更名為「板橋合宜路郵局」，設有8個築物櫃檯、24小時自助服務區，讓社區居民與周邊店家能不受時間限制地享受便利郵務與金融體驗。

原板橋大觀路郵局在地服務多年，隨著板橋浮洲合宜住宅社區人口與日俱增，中山里與福安里人口已逾1.5萬人，工商活動蓬勃發展，未來業務增長可期。

為深耕社區與因應未來業務擴張需求，提供該區用郵民眾多元便捷的郵政服務，中華郵政將原板橋大觀路郵局喬遷至新北市板橋區合宜路233號自購局屋新址營業，並正式更名為「板橋合宜路郵局」，以嶄新的服務空間與優化動線，為在地鄉親提供更優質貼心的服務。

新購置的板橋合宜路郵局整體空間舒適明亮，全面優化服務動線與無障礙空間。1樓營業廳設有8個多功能服務櫃檯（包含郵務、儲匯與壽險專區），並特別規畫24小時自助服務區，配置可自助寄件、取件的「i郵箱」、具備視障朋友使用功能的自動櫃員存提款機（ATM）及自動補摺機。

板橋合宜路郵局今舉辦喬遷開幕典禮，中華郵政公司董事長王國材表示，板橋大觀路郵局自民國45年設立以來，長期陪伴浮洲地區發展，此次因應合宜住宅人口及地方發展需求遷至新址，除提供更優質、現代化的服務環境，也象徵郵政服務持續與地方共同成長。

立法委員葉元之表示，此次郵局喬遷受到許多民眾關心，是對郵政服務的肯定，特別感謝郵局周六營業，讓上班族用郵更加便利，造福浮洲地區居民。

立法委員張宏陸表示，過去曾居住浮洲多年，也曾造訪大觀路郵局，對在地郵政服務深具情感，並分享擔任民政局長期間編列門牌，讓合宜地區民眾更加便利。

板橋郵局局長胡美惠表示，板橋合宜路郵局將持續秉持「郵政用心、服務貼心」的核心理念，提供合宜社區及周邊民眾最完善的郵務、儲匯與壽險服務，落實在地永續發展。

中華郵政公司董事長王國材表示，板橋合宜路郵局將提供更優質、現代化的服務環境。圖／中華郵政提供
中華郵政公司董事長王國材表示，板橋合宜路郵局將提供更優質、現代化的服務環境。圖／中華郵政提供

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