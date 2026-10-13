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流感重症死亡創近5年新高 百萬人急打疫苗 醫籲：小心肺鏈趁虛而入
流感疫情升溫，重症與死亡數均創近5年單周新高，截至2026年10月11日止，全台公費流感疫苗累計接種達212萬1,391人次。醫師提醒，呼吸道疾病容易在家庭成員間相互傳播，父母若疏於防護，不僅自己可能染病，也可能將病原帶回家。尤其秋冬除了流感、新冠病毒，還須留意肺炎鏈球菌感染，嚴重恐引發肺炎、敗血症及腦膜炎。
兒科醫師古劉愛敏表示，兒科門診經常看到孩子先出現感冒症狀，接著爸爸、媽媽甚至祖父母陸續生病。由於家人生活密切，病毒容易透過飛沫、近距離接觸等途徑傳播，尤其家中有嬰幼兒、長者或慢性病患者，更應提高警覺。
古劉愛敏指出，成人感染流感或新冠後，同樣可能出現嚴重併發症，部分患者也會續發細菌感染，不能掉以輕心。尤其，一旦免疫力下降，或是感染流感、新冠病毒等呼吸道病毒，潛伏在鼻腔中的肺炎鏈球菌就有機可趁。這種細菌可能引起肺炎、中耳炎或鼻竇炎，若侵入血液、腦脊髓液等原本無菌的部位，還可能造成菌血症、敗血症及腦膜炎。
古劉愛敏強調，流感、新冠及肺炎鏈球菌分屬不同病原，疫苗保護效果不能互相取代。接種流感或新冠疫苗，不代表同時具備肺炎鏈球菌的保護力，民眾應依年齡、健康狀況及過往接種紀錄，與醫師討論適合的疫苗。
近年成人肺炎鏈球菌疫苗也有新選擇，包括20價及21價肺炎鏈球菌結合型疫苗。古劉愛敏指出，疫苗並非價數愈高就一定愈好，關鍵在於涵蓋哪些血清型，以及是否符合當地流行病學特性。不同疫苗的血清型組成有所差異，應由醫師依個人風險及接種史評估。
尤其高齡者、慢性病患者、吸菸者及免疫功能低下者，感染肺炎鏈球菌後發生重症的風險較高，更應留意預防接種需求。除了接種適合的疫苗，也應落實勤洗手、生病戴口罩、保持室內通風等措施，避免讓自己成為家庭感染的破口。
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