生1胎補助20萬元起 花蓮明年加碼生育、托育補助拚零元照顧

花蓮縣政府為減輕家庭生育及育兒負擔，規畫116年提高生育補助至10萬元，並加碼育兒津貼、居家月嫂服務及托育補助，不論家長自行照顧、聘請保母或送托機構，都將擴大補助，朝「零元照顧」目標邁進，打造從出生到入學的全齡照護支持網絡。

縣府表示，116年生育補助將從現行2萬元提高至10萬元，並採分期發放，若加計中央生育補助10萬元及鄉鎮市補助，每名新生兒可領取20萬元起的補助。而居家月嫂服務時數也將從180小時增加至360小時，協助產後家庭獲得更完善的照顧。

育兒津貼方面，除中央每月提供5000至7000元補助外，縣府規畫每月再加碼同額補助，減輕家庭日常開銷；針對0至2歲幼兒送托公共、準公共托育機構或準公共保母的家庭，也將新增每月約2300元起的家長自付差額補助。

2至6歲幼兒則新增「育苗守護計畫」，就讀公私立幼兒園及教保服務機構，每名幼兒每學期可額外獲得6000元補助，降低家庭教育支出。

除協助家長外，縣府也將強化托育人員的專業支持與福利保障，自114年起提供保母證照、健康檢查、保險、錄影設備及心理諮商等相關補助，另可申請中央族語保母獎勵金5000元，鼓勵更多專業人力投入托育工作。

縣府表示，育兒政策將整合生育補助、居家照顧、托育服務及幼兒教育，逐步完善支持體系，落實縣長徐榛蔚推動的「0至120歲全齡照護」政策，朝「0至6歲國家養」願景前進，讓年輕家庭減輕負擔、安心育兒。