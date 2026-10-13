快訊

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

生1胎補助20萬元起 花蓮明年加碼生育、托育補助拚零元照顧

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府116年生育補助將從現行2萬元提高至10萬元，若加計中央生育補助10萬元及鄉鎮市補助，每名新生兒可領取20萬元起的補助。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府116年生育補助將從現行2萬元提高至10萬元，若加計中央生育補助10萬元及鄉鎮市補助，每名新生兒可領取20萬元起的補助。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府為減輕家庭生育及育兒負擔，規畫116年提高生育補助至10萬元，並加碼育兒津貼、居家月嫂服務及托育補助，不論家長自行照顧、聘請保母或送托機構，都將擴大補助，朝「零元照顧」目標邁進，打造從出生到入學的全齡照護支持網絡。

縣府表示，116年生育補助將從現行2萬元提高至10萬元，並採分期發放，若加計中央生育補助10萬元及鄉鎮市補助，每名新生兒可領取20萬元起的補助。而居家月嫂服務時數也將從180小時增加至360小時，協助產後家庭獲得更完善的照顧。

育兒津貼方面，除中央每月提供5000至7000元補助外，縣府規畫每月再加碼同額補助，減輕家庭日常開銷；針對0至2歲幼兒送托公共、準公共托育機構或準公共保母的家庭，也將新增每月約2300元起的家長自付差額補助。

2至6歲幼兒則新增「育苗守護計畫」，就讀公私立幼兒園及教保服務機構，每名幼兒每學期可額外獲得6000元補助，降低家庭教育支出。

除協助家長外，縣府也將強化托育人員的專業支持與福利保障，自114年起提供保母證照、健康檢查、保險、錄影設備及心理諮商等相關補助，另可申請中央族語保母獎勵金5000元，鼓勵更多專業人力投入托育工作。

縣府表示，育兒政策將整合生育補助、居家照顧、托育服務及幼兒教育，逐步完善支持體系，落實縣長徐榛蔚推動的「0至120歲全齡照護」政策，朝「0至6歲國家養」願景前進，讓年輕家庭減輕負擔、安心育兒。

花蓮縣府提高生育補助政策外，也加碼居家月嫂服務時數等。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府提高生育補助政策外，也加碼居家月嫂服務時數等。圖／花蓮縣政府提供

托育 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣新生兒8年大減！邱靖雅喊首胎4萬 楊文科拋「10萬補貼」目標

虎尾高鐵特區斥1.6億建非營利幼兒園 今啟用已有近70名幼生就讀

人口探底／公托抽不到、保母月收10萬 家長喊：平價安全托育在哪？

人口探底／竹北公托54搶1、湖口掛0 徐欣瑩提「托育生活圈」解方

相關新聞

22歲男大生約會前拔鼻毛竟流膿、出血 醫警告：恐引起顱內併發症

為了約會留下好印象，竟把鼻孔拔到化膿！耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，一名22歲男大生在約會前發現鼻毛露出鼻孔，趕緊一根根拔掉，沒想到幾天後鼻孔開始腫脹、疼痛，甚至流出膿樣分泌物。醫師提醒，拔鼻毛可能引發「鼻前庭炎」，嚴重感染若擴散，極少數情況下還可能造成顱內併發症。

同志遊行將登場 主辦方：歡迎政治人物參與 不應當成贖罪券

臺灣同志遊行將於10月31日登場，減害政策、同志酒吧遭不當搜索近日成台北市長選舉攻防話題，市長參選人蔣萬安、沈伯洋也都將出席遊行。對此，主辦單位臺灣彩虹公民行動協會今聲明，用藥者及同志權益不應成為政治攻防工具，要求台北市府針對酒吧搜索事件啟動調查，19日前公開調查結果，更呼籲政治人物，不應將出席同志遊行當成處理爭議的贖罪券。

流感重症死亡創近5年新高 百萬人急打疫苗 醫籲：小心肺鏈趁虛而入

流感疫情升溫，重症與死亡數均創近5年單周新高，截至2026年10月11日止，全台公費流感疫苗累計接種達212萬1,391人次。醫師提醒，呼吸道疾病容易在家庭成員間相互傳播，父母若疏於防護，不僅自己可能染病，也可能將病原帶回家。尤其秋冬除了流感、新冠病毒，還須留意肺炎鏈球菌感染，嚴重恐引發肺炎、敗血症及腦膜炎。

仍在流行期！ 流感單周增46死 4旬男流感發燒 住院7天多重器官衰竭亡

流感疫情連續三周緩降，但仍處流行期，上周新增144例重症和46例死亡，本季已累計149例重症和15例死亡。新冠疫情已過高峰，預計在未來兩周脫離流行期，上周門急診就診5261人次，較前一周下降35.2%。2名新冠與流感死亡個案都未接種本季疫苗，疾管署呼籲民眾主動接種疫苗，預防重症。

台中沙鹿公托73名幼兒搶1名額 中市府：將再增2處公托

台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。台中市近年大量就業人口移入，已經躍升為全台第二大城，全市共設55家公托，可收托1771人，不過候補卻高達4058人次；其中，台中市沙鹿區平均每73名幼兒才分得一個名額，相當搶手。中市社會局表示，沙鹿區收托量能57.14%，未來將在增2處公托。

國際醫界挺台灣 世界醫師會大會通過「支持台灣參與WHO」決議文

我國因國際地緣關係連續10年未參與世界衛生大會WHA，也無法加入世界衛生組織WHO，2026年世界醫師會大會WMA日前於荷蘭鹿特丹舉行，會中通過「支持台灣參與所有世界衛生組織（WHO）計畫及納入國際衛生條例（IHR）機制」決議，獲大會再次確認（reaffirmed）對該項決議的支持，顯見國際上對台灣支持，期待未來能參與WMA。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。