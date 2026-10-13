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研究：長期睡眠不足 恐罹37種慢性疾病

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國健康研究指出，長期睡眠不足與高達37種慢性疾病的罹患風險顯著相關，尤其是代謝異常與心血管疾病。（Photo by Farnaz Kohankhaki on Unsplash under C.C License）
英國健康研究指出，長期睡眠不足與高達37種慢性疾病的罹患風險顯著相關，尤其是代謝異常與心血管疾病。（Photo by Farnaz Kohankhaki on Unsplash under C.C License）

每天睡眠少於5小時會有健康危機！英國健康研究指出，長期睡眠不足與高達37種慢性疾病的罹患風險顯著相關，尤其是代謝異常與心血管疾病。專家指出，透過規律作息與優化夜間睡眠品質，能有效降低身體的發炎反應，進而維護長期的健康狀態。

長期睡眠不足危機

每日科技》報導，英國倫敦大學學院等研究團隊針對數萬名成人的健康數據進行長期追蹤，發現每晚睡眠時間持續少於5小時的族群，未來罹患多種慢性疾病的風險大幅攀升。研究指出，睡眠不足會干擾人體的荷爾蒙調節、免疫功能與神經系統，進而誘發高血壓、糖尿病及憂鬱症等高達37種健康問題。

醫學專家亦對此發出警告，現代人常因工作壓力和螢幕藍光影響生理時鐘，導致深度睡眠時間遭到嚴重壓縮。然而，人體在睡眠期間需要完成細胞修復與代謝廢物清除，若長期處於睡眠剝奪狀態，將加速器官老化並削弱抵抗力。

慢性病風險顯著升

科技日報》報導，這項發表於國際權威期刊的研究進一步分析指出，中年時期若頻繁出現睡眠不足，進入老年後罹患多重慢性病的機率比規律睡眠者高出許多。研究人員強調，睡眠不只是單純的休息，更是維持免疫平衡與心血管健康的核心機制。

儘管醫界正積極呼籲大眾重視睡眠衛生，但忙碌的生活型態仍使睡眠障礙成為普遍的全球公衛議題。因此，建立固定的就寢時間與營造良好的睡眠環境，已成為預防多重疾病與提升生活品質的重要解方。

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