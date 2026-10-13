全台每10條毛巾8條來自這 虎尾毛巾節10／17連三天登場

全台每10條毛巾就有8條來自雲林縣虎尾鎮，為行銷在地優質毛巾，鎮公所將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區舉辦毛巾節活動，串聯雲林國際農業機械暨資材展，集結約80攤在地毛巾業者，展售MIT毛巾產品，並有親子擠水賽、毛巾舞競賽、特色DIY及滿額抽獎等活動，邀請民眾到「毛巾故鄉」選購在地好物。

虎尾鎮公所今舉行毛巾節活動宣傳記者會，由鎮長林嘉弘主持，副縣長謝淑亞、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長周信蒼、虎尾鎮農會理事長林坤泉、縣議員陳乙辰及黃美瑤等人與會。

林嘉弘表示，虎尾素有「毛巾故鄉」之稱，是台灣毛巾產業的重要聚落，全台每10條毛巾就有8條來自虎尾，產品供應國內外飯店及科技企業，去年更有虎尾業者供應的毛巾在日本大阪世界博覽會會場展出，近年第二代投入經營，讓產品設計更貼近日常生活與時尚需求，希望透過毛巾節吸引年輕世代認識在地產業，帶動觀光及地方經濟。

本屆毛巾節串聯在地毛巾業者、觀光工廠及二代接班品牌，並設置毛巾主題展示區，透過產業影片及展品，呈現虎尾毛巾產業的發展與轉型，今年活動視覺設計將真實毛線針織紋理融入標準字，搭配虎尾虎尾巴斑紋，營造活潑風格，入口將設置大型拱門打卡裝置，方便民眾拍照留念。

周信蒼表示，虎尾毛巾是台灣紡織工藝的代表，毛巾節多年來已成為推廣地方特色產業的重要年度活動，盼藉此提升「虎尾製造」的能見度，持續拓展國內外市場。

鎮公所表示，10月17日下午3時30分舉辦「巾力充沛」毛巾擠水親子賽，10月18日下午1時30分則舉辦毛巾舞競賽，除了毛巾展售及競賽，現場還安排特色DIY、歌曲表演，以及滿額贈、滿額抽、打卡禮三重優惠，民眾可把握三天活動到虎尾走走，逛毛巾、看表演、參加親子活動，也順遊周邊景點及特色店家。

活動地點位於虎尾高鐵特定區、站前東路與建成路口交叉口，鄰近雲林國際農業機械暨資材展會場。相關活動內容請上虎尾鎮公所網站查詢。

雲林縣虎尾鎮公所為行銷在地優質毛巾，將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區舉辦毛巾節活動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮公所為行銷在地優質毛巾，將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區舉辦毛巾節活動。記者陳雅玲／攝影