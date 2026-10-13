竹市公托空間尋覓不易　市府積極輔導準公托與規畫10處公托

台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源。

對此，新竹市政府社會處表示，新竹市因地狹人稠，公有閒置空間尋覓不易，公托的硬體建置也需長期規劃推進，因此不易於短時間內增加收托人數。

對此，市府首先提高新竹市準公共托嬰中心比例，透過補助私立托嬰中心專業人員健康檢查費用及提供久任獎勵金，鼓勵業者加入準公共化服務體系，讓竹市私立托嬰中心準公共化比例，從2022年的55.4%提升至目前93.5%。

社會處指出，市府同步盤點可使用空間規畫公托，截至目前已規畫10處，分別為東區6處、北區3處及香山區1處。其中，今年底將完成東區關東公共托嬰中心，明年初完成香山區內湖公共托嬰中心，117年完成北區光華公共托嬰中心，其餘地點也將陸續於118年至119年全數完成。每處公托空間約100至300坪，可收托40至60名幼兒，10處公托全數完成後，全市公共托育量能將由市長高虹安上任前的49名提升至535名，整體收托量能提升超過10倍。

新竹家長陳小姐說，在新竹生小孩真的像在抽大獎，看數據才知道，竹市北區平均240個孩童搶一個公托名額，東區跟香山也沒好到哪去，身邊朋友幾乎沒人抽中過，根本是看得到吃不到。

陳女說，市府雖然說大家可以找保母，或是會提高準公共托嬰的比例，但現實是優質保母一樣難搶，私托跟準公托的費用加起來，對雙薪家庭來說還是沉重的負擔。民眾不是不想生，而是公共資源（公托）名額實在少得可憐。希望市府能加快腳步多蓋幾間公托，給大家一個真正敢生、養得起的環境。