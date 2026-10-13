搶看2幅稻田彩繪地景 苗栗苑裡稻浪生活節17日熱鬧登場

苗栗苑裡稻田彩繪季節限定活動「2026苑裡稻浪生活節」，將於17日在苑裡愛情果園周邊登場，集結彩繪稻田、食農教育體驗、在地美食市集、稻田集章及表演，邀請大家一起逛田庄、爆米香，感受苑裡秋日的農村風景。

今年彩繪稻田共展出2幅大型地景，1幅以「2027台灣燈會在苗栗」為主題，提前為燈會暖身；另1幅以行銷農遊的「尋浪同行」，則是結合苑裡媽祖信仰、海線稻浪與「貓裏喵」乘浪前行意象，展現地方農業、信仰文化與地景藝術交織的特色。

活動當天另規劃米食、在地雜糧等食農教育體驗，以及苑裡農產、特色料理與手作市集，並串聯2座彩繪稻田觀景台及活動市集辦理集章活動，讓遊客從看稻浪、玩體驗到品嚐農村好滋味，一次認識苑裡農業。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，今年不只是邀請大家來看彩繪稻田，更希望把苑裡的米食文化、農業故事與農村生活完整呈現，從彩稻、食農體驗到在地農產，讓不同世代都能找到自己的玩法。