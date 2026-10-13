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肺被壓扁竟沒感覺！24歲女新鮮人求職健檢 揪出15公分畸胎瘤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師何蕙如說明，患者透過胸腔鏡完整切除的畸胎瘤約15公分（紅圈處），比一顆拳頭還大。圖／台中醫院提供
醫師何蕙如說明，患者透過胸腔鏡完整切除的畸胎瘤約15公分（紅圈處），比一顆拳頭還大。圖／台中醫院提供

一名24歲女性平時健康、無家族病史，今年為求職接受勞工健檢，意外在胸部X光檢查發現左側縱隔腔竟藏有一顆直徑達15公分的巨大腫瘤，幾乎壓扁肺臟。經接受衛生福利部台中醫院胸腔外科團隊微創胸腔鏡手術，完整切除腫瘤，病理切片化驗確認是良性畸胎瘤，術後3天就康復出院，順利進入職場打拚。

台中醫院胸腔外科醫師何蕙如說明，畸胎瘤源於胚胎發育時期的生殖細胞分化異常，較常見的前縱膈腔腫瘤型態有胸腺瘤、淋巴瘤、畸胎瘤以及甲狀腺腫瘤，其中位於前上縱隔的腫瘤有較高的可能為惡性，發生率達25%至40%，好發年齡10至40歲。這次患者幸運檢測為良性畸胎瘤，算是有驚無險。

何蕙如指出，縱膈腔畸胎瘤早期多無症狀，往往是體檢時意外發現。約2/3的縱膈腔腫瘤患者在診斷時會出現咳嗽、胸痛或發燒等症狀，若腫瘤過大壓迫周邊器官，甚至可能引發呼吸困難，患者可能年輕，健檢前卻完全沒有呼吸喘或胸痛症狀，而是透過健檢意外發現摘除不定時炸彈，相當幸運。

何蕙如說明，縱膈腔腫瘤的治療，原則上建議以外科手術完整切除，目前多採用微創胸腔鏡手術，傷口小、疼痛輕與恢復快，能同時達到確診與根治效果，像患者術後三天就出院返回工作崗位，是相當純熟的治療方式。

何蕙如提醒，許多胸腔巨大腫瘤初期完全沒有症狀，若等到出現嚴重壓迫器官或劇烈胸痛時，往往病灶已相當巨大或偏向惡性，建議民眾務必養成 定期健康檢查習慣，藉由胸腔攝影早期發現異狀。另若平時出現 久咳不癒、胸痛、胸悶或呼吸喘 等症狀，切勿輕忽，應盡速至胸腔外科門診檢查，確保肺部與胸腔健康。

醫師何蕙如說明，患者開刀前，左側縱隔腔巨大腫瘤幾乎把左肺壓扁（左圖），術後恢復了左肺應有的空間（右圖）。圖／台中醫院提供
醫師何蕙如說明，患者開刀前，左側縱隔腔巨大腫瘤幾乎把左肺壓扁（左圖），術後恢復了左肺應有的空間（右圖）。圖／台中醫院提供

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