國慶連假國道平均每日交通量103.9mvk 壅塞比例減少2成

高公局今天指出，國慶連假期間，國道每日平均交通量為103.9百萬車公里（mvk），整體壅塞比例較去年同期減少2成。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，這次國慶連假每日雙向交通量介於100.7至106.5mvk，其中，南向交通量以首日達56.4mvk為最高，北向以第3日達55.5mvk為最高，雙向以首日達106.5mvk為最高，約為平日年平均的1.1倍。

高公局表示，這次國慶連假的每日壅塞比例（每半小時行車時速低於40公里的路段與時段占全日路段時段比例）介於0.3至0.5%，平均為0.37%，低於114年國慶日平均0.54%。

高公局說，整體而言，這次國慶日連假平均交通量及事故雖較114年同期略為增加，但整體壅塞比例減少約2成。

此外，在肇事件數方面，高公局說，國慶連假每日平均肇事件數為100件，較114年同期平均92件增加9%，其中首日達110件，不過平均16分鐘內就可排除事故，有效降低對整體車流影響。