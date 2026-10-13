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腎友不敢吃蛋白質又怕肌少症 營養師：按腎功能攝取適量優質蛋白質

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台大醫院北護分院營養師簡妙凌表示，第1至3期慢性腎病患者，建議每公斤體重每天攝取0.8至1克蛋白質；第4至5期患者則建議每公斤體重每天攝取0.6至0.8克，建議每餐都攝取適量的優質蛋白質，搭配運動，才能幫助維持肌肉量。圖／123RF
台大醫院北護分院營養師簡妙凌表示，第1至3期慢性腎病患者，建議每公斤體重每天攝取0.8至1克蛋白質；第4至5期患者則建議每公斤體重每天攝取0.6至0.8克，建議每餐都攝取適量的優質蛋白質，搭配運動，才能幫助維持肌肉量。圖／123RF

慢性腎臟病患者不敢吃太多蛋白質，但年紀大了又擔心肌少症，到底該怎麼吃營養才足夠？台大醫院北護分院營養師簡妙凌表示，腎臟病患者的蛋白質攝取量，依腎功能分期有所不同，建議每餐都攝取適量的優質蛋白質，搭配運動，才能幫助維持肌肉量。

簡妙凌指出，腎功能正常者，每天每公斤體重約需1至1.2克蛋白質；腎病患者建議量較少，第1至3期慢性腎病患者，建議每公斤體重每天攝取0.8至1克蛋白質；第4至5期患者則建議每公斤體重每天攝取0.6至0.8克。

攝取蛋白質不應只集中在某一餐，每餐都要安排適量優質蛋白質食物。簡妙凌表示，黃豆、黑豆、毛豆及其製品，如豆漿、豆腐、豆乾，都是不錯的選擇；魚類、海鮮及去除肥肉的原型肉類也可納入日常飲食，避免過多加工品、肥肉及動物內臟。相較之下，麵筋、麵腸、烤麩等以麵筋製成的食物，蛋白質品質較不理想，建議減少攝取。

若腎友同時有肌少症風險，簡妙凌建議，可將主食澱粉以蛋白質含量較低的低氮澱粉取代，這樣可以將蛋白質攝取空間，留給其他優質蛋白質。例如，將部分白飯、麵粉製品替換成冬粉、米粉、米苔目或粄條等低氮澱粉，再適量攝取豆、魚、蛋、肉類，補充品質好的蛋白質。

簡妙凌指出，不建議自行使用乳清蛋白補充，因乳清蛋白約90%都是蛋白質，是非常單一的營養補充品，未必適合所有腎臟病患者，原則上應優先從日常飲食攝取營養；若食量較小、真的吃不下，再選擇配方經過調整的低蛋白營養補充品。

至於如何判斷是否吃得足夠，簡妙凌表示，門診會評估患者的飲食攝取量、體重變化及近期食慾等情況，綜合判斷熱量與營養素是否充足。除了吃對食物，運動也不可少，因為即使蛋白質攝取符合建議量，若缺乏運動，肌肉生長的效果也不會好，建議在身體狀況許可下搭配適當運動，幫助維持肌肉量。

腎功能 蛋白質 肌少症

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