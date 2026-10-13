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腳指甲剪太短爆痛無法行走 醫揭嵌甲、捲甲差異 剪錯卡進肉裡反覆發炎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，平日在修剪指甲時，要適度「留白」，剪太短易導致甲溝發炎。聯合報系資料照
醫師提醒，平日在修剪指甲時，要適度「留白」，剪太短易導致甲溝發炎。聯合報系資料照

腳趾甲反覆疼痛、紅腫，甚至痛到穿鞋、走路都有困難，小心可能是「嵌甲」或「捲甲」惹禍。不少民眾以為只要把指甲兩側剪短，甚至挖掉卡進肉裡的指甲，就能解決問題，沒想到反而愈剪愈痛。醫師提醒，嵌甲、捲甲及甲溝炎雖然症狀相似，成因與治療方式卻不盡相同，若處理不當，可能導致反覆發炎、感染，甚至需要進一步治療。

開業皮膚科醫師莊禮謙表示，門診經常遇到患者因大腳趾反覆疼痛、紅腫就醫，有些人已自行將指甲兩側剪得很深，甚至使用工具挖甲溝，卻始終無法改善。經檢查發現，問題的根本是指甲生長方向、彎曲程度或周圍組織受到長期刺激所致。

莊禮謙指出，嵌甲俗稱「凍甲」，主要是指甲邊緣嵌入周圍皮膚，最常發生在大腳趾。當指甲持續摩擦、刺激皮膚，就可能引起疼痛、紅腫，嚴重時甚至化膿，形成甲溝炎。至於捲甲，則是指甲彎曲程度過大，兩側逐漸向內捲曲，外觀可能呈現明顯弧形，進而壓迫甲溝周圍組織。

捲甲不一定會發炎，但可能增加嵌甲風險，兩者也可能同時出現，必須依照指甲變形程度及有無感染，選擇不同治療方式。莊禮謙說，不少人習慣把指甲兩側剪得愈短愈好，認為可以避免刺進肉裡。其實過度修剪指甲兩側，可能使新長出的指甲再次刺入皮膚，形成反覆疼痛、發炎的惡性循環。

若只是輕微嵌甲，尚未出現明顯感染或化膿，通常可先採取保守治療，包括調整剪甲方式、選擇鞋頭寬敞的鞋子，減少腳趾受到擠壓，必要時搭配局部處理，讓受刺激的皮膚逐漸恢復。但已出現明顯紅腫、疼痛、流膿等甲溝炎症狀，就不能只靠修剪指甲處理。醫師會依照發炎或感染程度，進行傷口清潔、局部照護，必要時使用藥物，避免感染持續惡化。

對於反覆發作、指甲經常嵌入皮膚，或已經明顯變形的患者，也不代表一定要拔除整片指甲。莊禮謙表示，部分患者可透過局部移除造成刺激的指甲改善症狀，有些則需要進一步處理部分甲根，降低復發機會。部分嵌甲、捲甲患者也可評估使用指甲矯正支架，透過固定於指甲上的裝置持續施力，逐步調整指甲彎曲方向。

莊禮謙提醒，預防嵌甲應避免將指甲兩側剪得過深，也不要穿著過度擠壓腳趾的鞋子。若腳趾甲反覆疼痛、紅腫、化膿，或指甲愈長愈彎、經常卡進肉裡，應及早就醫評估，找出真正原因，避免自行挖剪指甲，讓小問題演變成長期困擾。

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