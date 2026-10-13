快訊

獨／最帥大使閃辭！國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子突然狂喝水又變瘦要當心 醫示警第一型糖尿病「三多一少」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院兒科部醫師賴郁欣提醒，兒童若突然出現飲水量增加、頻尿或不明原因體重下降等情況，應留意第一型糖尿病可能，及早就醫檢查。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院兒科部醫師賴郁欣提醒，兒童若突然出現飲水量增加、頻尿或不明原因體重下降等情況，應留意第一型糖尿病可能，及早就醫檢查。圖／台北慈濟醫院提供

孩子突然變得很會喝水、頻尿，甚至沒有刻意減重卻明顯變瘦，家長要提高警覺。醫師指出，第一型糖尿病常見「吃多、喝多、尿多、體重減少」等「三多一少」症狀，但不一定會同時出現，若孩子生活習慣突然改變或不明原因掉體重，建議就醫檢查，避免進一步發生可能危及生命的糖尿病酮酸中毒。

台北慈濟醫院兒科部醫師賴郁欣表示，許多家長仍有「糖尿病就是糖吃太多、體重過胖」的迷思，但第一型糖尿病屬於自體免疫疾病，是免疫系統攻擊胰臟中製造胰島素的β細胞，使胰島素分泌逐漸減少，與第二型糖尿病的成因不同，也無法單靠少吃糖、減重或增加運動預防。

當胰島素嚴重不足，血液中的葡萄糖無法有效進入細胞利用，身體便會轉而分解脂肪產生能量，過程中產生大量酮體；一旦酮體過度累積造成酸鹼失衡，就可能形成糖尿病酮酸中毒。患者可能出現疲倦、噁心、嘔吐、呼吸深快及嚴重脫水等症狀，若未及時處理可能危及生命。

賴郁欣指出，第一型糖尿病可發生於不同年齡層兒童，青春期前後是發病高峰。台灣健保資料研究顯示，2003年至2008年間，0至14歲兒童第一型糖尿病平均年發生率約每10萬人5.3例，其中以10至14歲兒童發生率較高。

若懷疑罹患糖尿病，醫師通常會進一步檢查血糖及糖化血色素，糖化血色素達6.5%以上為診斷標準之一；若已出現典型高血糖症狀，隨機血糖達200mg/dL以上也符合糖尿病診斷標準。確診後還可透過胰島自體抗體等檢查協助判斷類型。

第一型糖尿病患者目前仍需長期使用胰島素並監測血糖，日常則須依飲食中的碳水化合物、血糖數值及活動量調整治療。賴郁欣表示，只要做好血糖管理，孩子仍可以正常上學、運動及參加戶外活動，不需要因疾病放棄原本生活。

台北慈濟醫院近期就收治一名12歲男童阿明，過去身體健康、無特殊疾病或家族遺傳病史，半年內體重卻驟減近10公斤，飲水量也明顯增加，近日又陸續出現噁心、全身無力及食慾不振，家人因此帶他至急診就醫。

男童到院時已脫水並呼吸急促，抽血發現血糖高達789mg/dL，診斷為第一型糖尿病合併糖尿病酮酸中毒，緊急入住兒科加護病房。醫療團隊先透過點滴補充水分及電解質，之後給予靜脈胰島素，並密切監測血糖、電解質及酸鹼狀態，目前症狀已改善，後續仍需每天接受皮下注射胰島素治療。

賴郁欣提醒，家長最重要的是辨認孩子和平常「不一樣」的變化，例如原本飲水量正常卻突然大量喝水，或沒有節食、運動減重卻快速變瘦；即使沒有完整出現「三多一少」，仍應及早就醫檢查。

減重 糖尿病

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

明明很瘦膽固醇卻降不下來！營養師曝數值解讀 與遺傳、肝腎功能有關

黑眼圈別只當熬夜！4歲女童腿痛腹痛確診「兒童癌王」 母痛哭自責

攝護腺肥大拖多年…60歲男血尿就醫 赫見膀胱塞滿「逾50顆結石」

骨痛、貧血、高血鈣、腎衰竭 侯信安：當心多發性骨髓瘤四大警訊

相關新聞

秋颱薔琵將生成 粉專1圖曝可能路徑：後期北轉時間位置決定距台灣遠近

將有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動96W目前位於關島東南方遙遠的低緯度海域，未來2至3天將逐漸整合發展，最快周四過後有機會增強為颱風薔琵。

北投今晨16.8度 吳德榮：全台晴熱東偶雨 這天再迎秋老虎

今晨各地晴朗，花東有稀疏低雲。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因輻射冷卻作用，平地最低氣溫為台北市北投區16.8度，其次是新北市石碇區17.0度、基隆市七堵區17.3度，各地區平地最低氣溫約在17至21度。

秋季身體痠痛、發燒像感冒？醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

進入秋天，天氣逐漸轉涼，日夜溫差變大，不少人出現喉嚨不舒服、疲倦、身體痠痛等症狀，很多人認為自己感冒了。但若同時發現脖子前方持續疼痛，甚至痛到下巴或耳朵，合併發燒、心悸、手抖等情況，可能不是一般感冒，須留意是否與甲狀腺炎有關。

偷臭Sony停產光碟？任天堂喊Switch 2實體片不消失：知道玩家很愛遊戲卡帶

Sony預計從2028年1月起停產新遊戲的實體光碟版本。不過任天堂（Nintendo）則沒有要跟隨Sony步伐走向全面數位化，據高層表示，「目前沒有放棄Switch 2實體版的計畫。我們也知道粉絲有多喜歡實體遊戲。」讓外界解讀似乎在暗酸偷臭Sony。

腎友不敢吃蛋白質又怕肌少症 營養師：按腎功能攝取適量優質蛋白質

慢性腎臟病患者不敢吃太多蛋白質，但年紀大了又擔心肌少症，到底該怎麼吃營養才足夠？台大醫院北護分院營養師簡妙凌表示，腎臟病患者的蛋白質攝取量，依腎功能分期有所不同，建議每餐都攝取適量的優質蛋白質，搭配運動，才能幫助維持肌肉量。

腳指甲剪太短爆痛無法行走 醫揭嵌甲、捲甲差異 剪錯卡進肉裡反覆發炎

腳趾甲反覆疼痛、紅腫，甚至痛到穿鞋、走路都有困難，小心可能是「嵌甲」或「捲甲」惹禍。不少民眾以為只要把指甲兩側剪短，甚至挖掉卡進肉裡的指甲，就能解決問題，沒想到反而愈剪愈痛。醫師提醒，嵌甲、捲甲及甲溝炎雖然症狀相似，成因與治療方式卻不盡相同，若處理不當，可能導致反覆發炎、感染，甚至需要進一步治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。