孩子突然狂喝水又變瘦要當心 醫示警第一型糖尿病「三多一少」

孩子突然變得很會喝水、頻尿，甚至沒有刻意減重卻明顯變瘦，家長要提高警覺。醫師指出，第一型糖尿病常見「吃多、喝多、尿多、體重減少」等「三多一少」症狀，但不一定會同時出現，若孩子生活習慣突然改變或不明原因掉體重，建議就醫檢查，避免進一步發生可能危及生命的糖尿病酮酸中毒。

台北慈濟醫院兒科部醫師賴郁欣表示，許多家長仍有「糖尿病就是糖吃太多、體重過胖」的迷思，但第一型糖尿病屬於自體免疫疾病，是免疫系統攻擊胰臟中製造胰島素的β細胞，使胰島素分泌逐漸減少，與第二型糖尿病的成因不同，也無法單靠少吃糖、減重或增加運動預防。

當胰島素嚴重不足，血液中的葡萄糖無法有效進入細胞利用，身體便會轉而分解脂肪產生能量，過程中產生大量酮體；一旦酮體過度累積造成酸鹼失衡，就可能形成糖尿病酮酸中毒。患者可能出現疲倦、噁心、嘔吐、呼吸深快及嚴重脫水等症狀，若未及時處理可能危及生命。

賴郁欣指出，第一型糖尿病可發生於不同年齡層兒童，青春期前後是發病高峰。台灣健保資料研究顯示，2003年至2008年間，0至14歲兒童第一型糖尿病平均年發生率約每10萬人5.3例，其中以10至14歲兒童發生率較高。

若懷疑罹患糖尿病，醫師通常會進一步檢查血糖及糖化血色素，糖化血色素達6.5%以上為診斷標準之一；若已出現典型高血糖症狀，隨機血糖達200mg/dL以上也符合糖尿病診斷標準。確診後還可透過胰島自體抗體等檢查協助判斷類型。

第一型糖尿病患者目前仍需長期使用胰島素並監測血糖，日常則須依飲食中的碳水化合物、血糖數值及活動量調整治療。賴郁欣表示，只要做好血糖管理，孩子仍可以正常上學、運動及參加戶外活動，不需要因疾病放棄原本生活。

台北慈濟醫院近期就收治一名12歲男童阿明，過去身體健康、無特殊疾病或家族遺傳病史，半年內體重卻驟減近10公斤，飲水量也明顯增加，近日又陸續出現噁心、全身無力及食慾不振，家人因此帶他至急診就醫。

男童到院時已脫水並呼吸急促，抽血發現血糖高達789mg/dL，診斷為第一型糖尿病合併糖尿病酮酸中毒，緊急入住兒科加護病房。醫療團隊先透過點滴補充水分及電解質，之後給予靜脈胰島素，並密切監測血糖、電解質及酸鹼狀態，目前症狀已改善，後續仍需每天接受皮下注射胰島素治療。

賴郁欣提醒，家長最重要的是辨認孩子和平常「不一樣」的變化，例如原本飲水量正常卻突然大量喝水，或沒有節食、運動減重卻快速變瘦；即使沒有完整出現「三多一少」，仍應及早就醫檢查。