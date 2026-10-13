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境外汙染襲台！中部空品今明恐亮「橘燈」 台中市府全面啟動應變

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部空品區今明兩日恐達「橘色提醒」等級，民眾應做好防護。圖／台中市政府提供
中部空品區今明兩日恐達「橘色提醒」等級，民眾應做好防護。圖／台中市政府提供

台中市環保局說，依據環境部預報資料顯示，今明兩天東北風可能挾帶境外汙染物移入，中部空品區連兩日皆可能達「橘色提醒」等級，指標汙染物為「臭氧八小時」；另苗栗縣苑裡鎮廢棄物掩埋場火警明顯影響台中海線地區，市府持續應變，監控空氣品質，提醒市民做好防護，敏感族群避免戶外活動，減少遽烈運動並戴口罩。

環保局說明，環保局也針對固定汙染源（通知進行降載減排及智慧監控科技執法）、移動汙染源（車牌影像辨識作業）及逸散汙染源（露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等空汙源執行查核作業，以期降低空汙排放。

環保局說明，目前已透過各局處相關網站、群組及APP發布空汙警告注意事項，並通知護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。提醒家中若有長者及幼童等抵抗力較弱族群，應減少戶外劇烈運動。空品資訊可至「環保局空氣品質監測網」（ http://bit.ly/1PYK6fP）；「台中空品報報」LINE官方帳號查詢。

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