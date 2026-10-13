聽新聞
0:00 / 0:00
東北風挾境外污染物 中南部防空氣品質亮紅燈
環境部表示，今天偏東北風，可能挾帶境外污染物移入，另外午後臭氧濃度易上升，中南部及金門短時間空氣品質可能達紅色警示等級。
根據環境部空氣品質監測網，今天環境風場為東北風，可能挾帶境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。截至上午10時30分，已11測站空氣品質為橘色提醒等級，主要位於中部地區。
環境部提醒，今天北部、花東空氣品質為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部及金門短時間可能達「紅色警示」等級。
環境部表示，今天至15日環境風場為東北風，可能挾帶境外污染物移入，影響程度視上游污染物累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；16日至18日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物稍易累積。
空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。