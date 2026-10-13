東北風挾境外污染物 中南部防空氣品質亮紅燈

腳趾甲反覆疼痛、紅腫，甚至痛到穿鞋、走路都有困難，小心可能是「嵌甲」或「捲甲」惹禍。不少民眾以為只要把指甲兩側剪短，甚至挖掉卡進肉裡的指甲，就能解決問題，沒想到反而愈剪愈痛。醫師提醒，嵌甲、捲甲及甲溝炎雖然症狀相似，成因與治療方式卻不盡相同，若處理不當，可能導致反覆發炎、感染，甚至需要進一步治療。

2026-10-13 11:22