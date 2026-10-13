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24公噸中國大陸白蘿蔔農藥超標 半年不合格率0.3% 食藥署調升抽驗比率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批中國大陸白蘿蔔，檢出農藥芬普尼超標2倍，共24公噸在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
一批中國大陸白蘿蔔，檢出農藥芬普尼超標2倍，共24公噸在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安品項共7批，包括多批進口蔬菜，其中一批中國大陸白蘿蔔，檢出農藥芬普尼超標2倍，共24公噸在邊境被要求退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，針對輸入業者「強農實業有限公司」於邊境調升為逐批查驗，並自9月22日至11月12日間，於邊境針對整體大陸蘿蔔採加強抽批查驗，抽驗比率為2至5成。

「強農實業有限公司」報驗中國大陸白蘿蔔，檢出殘留農藥芬普尼0.002ppm，劉芳銘指出，依「農藥殘留容許量標準」，芬普尼以檢測方法的定量極限0.001ppm為法規容許值，這批白蘿蔔必須退運或銷毀。食藥署統計，今年4月5日至10月5日間，共受理大陸蘿蔔報驗批數1463批，檢驗不合格共5批，不合格率約0.3%，均為農藥殘留超標，為此，自9月22日至11月12日，在邊境加強抽批查驗。

「嘉全果菜行」進口一批總重7公噸182公斤印尼青江菜，被檢出殘留農藥三落松0.09ppm，超過「農藥殘留容許量標準」所訂法規容許值0.01ppm。劉芳銘指出，因業者為半年內首批違規，在邊境調整其抽驗比率為加強抽批，印尼整體蔬菜已累計3批違規，包含另一批共22.5公噸的印尼大白菜，為此，食藥署已調升其抽驗比率為加強抽批，時間至今年11月12日止。

一批越南高麗菜被檢出重金屬檢出鎘每公斤0.06毫克，劉芳銘指出，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘在高麗菜殘留上限為每公斤0.05毫克，這批由業者「金樹農產行」自越南輸入，總重達15公噸444公斤的高麗菜，在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對金樹農產行抽驗比率調升為加強抽批，抽驗比率為2至5成，整體越南高麗菜，因本次為首批違規，仍維持一般抽批，比率2%至10%。

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