中南部上看33度高溫1地更熱 明起東北季風增強北台灣稍涼

持續晴熱好天氣。中央氣象署表示，今天環境偏乾，各地大多為晴到多雲，花東地區、恆春半島及午後南部山區有零星短暫陣雨。今天北部及東半部高溫29到31度，其他地區約32、33度，中南部內陸會再高一些，白天偏熱，日夜溫差大，尤其西半部更為明顯。

明天東北季風增強，周四東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；迎風面基隆北海岸、東半部、大台北地區及恆春半島降雨機率稍增，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周五東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。周五、周六各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周日、下周一各地為晴到多雲，僅東南部地區、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。下周三、下周四東北季風影響，桃園以北、東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供