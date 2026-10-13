血糖控制好腎功能下降？聯新國際中醫師說原委 推整合照護改善率翻倍

「醫師，我血糖控制得很好，為什麼腎功能指數還是一直掉？」桃園市聯新國際醫院表示，這是慢性腎臟病門診裡常聽見的疑問，統計顯示台灣慢性腎臟病盛行率高達 11.9%，但自知率卻僅有3.5%。

聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文指出，腎臟代償機制強大，許多糖尿病患雖血糖數值達標，腎臟血管卻已默默硬化萎縮，等報告出現腎絲球過濾率（eGFR）下降或蛋白尿時，腎功能已實質損失過半，而患者卻毫無感覺，因此「血糖達標」不等於腎臟安全，腎功能更要同步追蹤。

腎功能下降過去被視為不可逆，聯新國際醫院自2021年推動「中西醫整合照護計畫」發現，單純接受西醫治療者，腎功能期別改善率為 11.6%；加入中醫共同照護一年後的患者，期別改善率達24.2%，約為前者2.09倍。顯示慢性腎病照護可將介入時間往前移，透過中西醫共同管理，為患者爭取穩定甚至改善腎功能的機會。

臨床個案也呈現中西醫整合照護特色，一名40多歲腎細胞癌患者，切除單側腎臟後處於第四期，術後接受中西醫共治3年，搭配中藥與針灸，如今eGFR由第四期改善至第三B期（3B）；另一名糖尿病患因反覆泌尿道感染切除單腎，進入第五期末期腎病邊緣，經中西醫併行調理後，腎功能能維持穩定。

陳藝文指出，第3A期（eGFR 45-59）是中醫介入的最佳時機，受損腎細胞尚未完全壞死，透過中藥活血化瘀、針灸降低腎血管阻力，最有機會在無痛狀態下把腎絲球功能拉回來；即使已到第4、5期，或僅剩單腎運作，中西醫共治仍能拉平下滑曲線、延長指標穩定時間。

陳藝文說明，中醫診治不只看肌酸酐或eGFR，更講「虛實辨證」。臨床觀察，多數患者屬於「脾腎虛」，臉色偏黃偏黑、易疲倦；若臉色黃白無光澤或泛赤屬「心脾血虛」；若肚子整圈脹胖則屬「實證與痰濕」。此外，降壓藥、類固醇等西藥需經腎臟代謝，易引發水鈉滯留與水腫，中醫依體質給予清熱解毒、利水滲濕藥物，可緩解西藥副作用與代謝負荷，但不代表中藥可以取代西藥，更不能自行停藥。

陳藝文表示，中醫治療也講求「腸病治腎」，當腎臟過濾功能下滑，累積的尿毒素與尿酸會持續毒害腎絲球，她分享一帖能協助排毒、闔家共飲的「降尿酸顧腎茶」：白茅根 3 錢，蒼朮、川芎、黃柏、澤瀉各 1 至 1.5 錢，甘草 0.5 錢。

煎煮前先將藥材洗淨，入滾水汆燙 1 分鐘濾去雜質與土苦味，再重新加入2000cc清水，煮滾轉小火煎煮 15 分鐘即可。陳藝文提醒此茶利水、清熱，卻不適合需要限水的末期腎病患者飲用。

陳藝文呼籲，慢性腎臟病像是跑馬拉松，照護應融入每日生活，而非抽血前才臨時大量喝水、改變飲食。尤其糖尿病患者護腎不能只看血糖數字，更需定期追蹤尿蛋白與eGFR等腎功能指標，從「久病及腎」的觀點提早管理，藉由中西醫協同照護，搶抓治療先機，爭取守住腎功能、拉平惡化曲線的關鍵時刻。