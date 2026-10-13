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秋老虎來襲 茄子銀葉粉蝨危害升溫 農改場提醒：農友提高警覺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
銀葉粉蝨的成蟲與若蟲。圖／高雄區農改場提供
銀葉粉蝨的成蟲與若蟲。圖／高雄區農改場提供

茄子是屏東地區重要果菜類作物，種植面積約656公頃，占全台種植面積約50%，年產量約1萬7000公噸。近期氣溫偏高，高雄區農業改良場近日在田間調查發現，茄園銀葉粉蝨族群數量增加趨勢，提醒農友應提高警覺，加強田間監測，避免粉蝨大量繁殖，影響茄子生育及產量。

高雄農改場長羅正宗說，銀葉粉蝨為半翅目粉蝨科小型害蟲，成蟲體色白色，受到驚擾時常成群飛起，農友俗稱為「白蚊子」。銀葉粉蝨繁殖能力強，每隻雌成蟲一生可產約200至300粒卵，初孵化的1齡若蟲具活動能力，隨後固著於葉片背面吸食植物汁液。

當族群密度過高時，造成葉片黃化、生長受阻，分泌的蜜露亦會誘發煤煙病，使葉片表面覆蓋黑色菌層，降低光合作用效率，影響植株生長及果實品質。

高雄農改場提醒，銀葉粉蝨世代短，於適宜環境下約20至30天即可完成1個世代，容易在短時間內迅速累積族群數量，建議農友留意葉片背面成蟲及若蟲的發生情形，並可於田間懸掛黃色黏板，輔助監測及誘殺成蟲。

在藥劑防治方面，可選用植物保護資訊系統（https://otserv2.acri.gov.tw/PPM/）推薦登記藥劑，施藥時應注意葉片背面等害蟲主要棲息部位，並輪替使用不同作用機制的藥劑，以降低抗藥性發生風險，注意安全採收期，確保防治成效與農產品安全。

茄子嚴重受害後葉片黃化並發生煤煙病。圖／高雄區農改場提供
茄子嚴重受害後葉片黃化並發生煤煙病。圖／高雄區農改場提供

銀葉粉蝨成蟲大量聚集於葉背。圖／高雄區農改場提供
銀葉粉蝨成蟲大量聚集於葉背。圖／高雄區農改場提供

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