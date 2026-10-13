餐餐水煮更難瘦！日醫推冰箱「減重地雷調味料」 穩血糖防暴飲暴食

據日媒「President Online」報導，長期協助上班族進行健康管理的日本職業醫學科醫師森志保指出，許多人在減重時常陷入「完全不碰油脂」的極端迷思，餐餐只吃無油沙拉或燙青菜。

不過，過度控制脂肪攝取往往會讓下午注意力渙散，傍晚更會因飢餓難耐而忍不住大吃零食或宵夜，反而造成反效果。對此，她特別推薦一個常被大眾誤解為「高熱量發胖地雷」的冰箱常備調味料──美乃滋。

一般人普遍認為「美乃滋等於肥胖」，但森志保醫師解釋，美乃滋由「雞蛋、醋與植物油」製成，適量攝取反而是控制食欲的最佳幫手。首先，脂肪進入小腸後會促進膽囊收縮素等消化道荷爾蒙的分泌，可有效提供飽足感。而且，「醋」已被研究證實能抑制餐後血糖與胰島素快速上升。只要微量添加，滑順濃郁的口感就能大幅提高滿足感，有效避免後續因空腹而失控暴飲暴食。

此外，針對「吃太油會造成膽固醇飆高」的疑慮，森醫師分析，美乃滋所含的脂肪酸中，有高達約九成屬於優質的「不飽和脂肪酸」，與奶油或鮮奶油中的飽和脂肪截然不同。適量搭配鮭魚、菇類或花椰菜等原型食材，不僅能顯著提升蔬菜的美味，更能促進β-胡蘿蔔素及維生素D等脂溶性營養素的吸收。

森醫師強調，能持續減重的關鍵不在於極端節制飲食，而是透過聰明調味兼顧美味與飽足感，自然地維持健康的飲食習慣。