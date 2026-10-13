東元醫院急診醫師妻凌晨突陣痛 同事接力當神隊友「這安排」超暖
東元綜合醫院急診科醫師劉傳懷國慶日喜迎二寶，妻子國慶日凌晨突發陣痛，所幸同事得知預產期後早已互相Cover、調整班表，為他騰出約10天假期專心陪產；院內婦幼團隊也接棒照顧，最終3130公克男嬰平安出生。
劉傳懷回憶，國慶日凌晨1時多，太太開始出現陣痛，緊急前往醫院待產。由於平時急診排班繁重，同事得知太太預產期後，主動互相Cover調整班表，為他騰出中間約10天假期，讓他能「全程戒備」專心陪產，讓他相當感謝同事力挺。
從急診室、產房到婦幼中心，醫療團隊接獲喜訊後接力協助，劉妻最後順利自然產下3130公克男嬰。劉傳懷笑說，「上班能照顧病人，上樓可以照顧太太和兒子，家庭工作完美平衡」，他也感性表示：「大家都期盼看到國慶日的第一道曙光，孩子對我而言，就是生命裡的第一道曙光。」
劉傳懷表示，太太平時回診由婦科主任陳珮凌負責產檢，生產當天則由產科主任吳瓊惠接手，醫師仍能迅速、精準掌握太太各項生理狀況，讓自然產過程相當順暢。婦產科團隊嚴謹的專業交接，也讓身為醫師的他相當放心，太太產後身體恢復迅速。
劉妻則分享，兩胎都在LDR「樂得兒」產房生產，從前期內診檢查、待產、麻醉科施打無痛分娩，到特製病床直接變成產台生產，全程都在同一間病房完成，不必在陣痛時移床；加上空間明亮舒適、獨立衛浴及醫護人員定時巡視，讓她從生產到產後恢復都感到安心。
她也回憶，大寶出生時曾有輕微呼吸窘迫，所幸經新生兒加護病房團隊照顧後化險為夷；之後孩子進入體系托嬰中心，目前3歲半就讀星苗幼兒園。她說，學校與醫院近在咫尺、接送便利，孩子若有狀況，先生「過個馬路就能照顧」。
適逢雙十國慶，東元綜合醫院10月10日共迎接8名寶寶。另名41歲呂姓產婦原預產期為10月22日，日前產檢因評估胎兒頭圍稍大，與產科主任吳瓊惠討論後，決定10月10日入院催生。沒想到夫妻才踏進產房，檢查就發現已開2指，產程迅速進展，中午自然產下2695公克健康男嬰，全程未施打無痛分娩。
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