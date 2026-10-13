今晴熱明東北季風快閃、周五又轉夏天 薔琵颱風將生成須關注動向

今天清晨受到輻射冷卻作用影響，台灣本島平地最低溫在北市北投16.7度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，大致仍是以中北部到東北部空曠地區，低溫發生的情況比較明顯。

今天的天氣型態跟昨天類似，吳聖宇表示，台灣附近是較弱的東北到偏北風，水氣少，各地天氣穩定晴到多雲，預報上來看幾乎沒有什麼下雨的機會。

溫度方面，他說，白天陽光明顯，各地溫度較偏高，北部、東半部高溫29至31度，中南部高溫有32至34度或以上，今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區仍要留意20度以下低溫出現的機會，日夜溫差變化較明顯。

吳聖宇表示，今晚到明天北方有地面高壓自蒙古往華北、江蘇省一帶移動，大約自明天清晨起台灣附近的東北季風將會較明顯增強，並且一直持續到周四白天都是東北季風相對比較強的時間，要等到周四晚間地面高壓中心向東往日本附近移動，台灣附近風向逐漸轉為偏東風之後才會減弱下來。

這波東北季風帶來的水氣不多，他說，明天大台北、東北部、東部一帶雲量逐漸增多，白天降雨有限，大致是多雲的天氣為主，明晚至周四白天迎風面地區才會陸續有局部短暫陣雨出現，雨量並不多，降雨範圍也以迎風面區域為主，西半部不受影響，天氣維持穩定，僅南部山區午後可能有些局部短暫陣雨機會。

東北季風帶來的涼冷空氣也不明顯，吳聖宇說，明後兩天桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶白天高溫略降至27至29度，竹苗、台東地區高溫仍有29至31度，中南部地區高溫還是維持32至34度或以上。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有20度上下低溫出現的機會。

他說，周五隨著高壓中心東移，風向轉偏東風，後續到周末期間持續受到高壓迴流偏東風影響，除了東半部雲量稍多，可能有些零星降雨機會外，西半部天氣維持穩定晴到多雲，山區午後有局部降雨，不過雨量同樣也很少。

吳聖宇說，桃園、大台北到宜蘭花蓮一帶高溫又會明顯上升，預期周五到周末東半部的宜花東地區高溫30至32度，包括大台北、桃園在內的西半部地區高溫可來到33至35度或以上，完全就是夏天的感覺。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區留意低溫可能降到20度左右，特別是輻射冷卻比較明顯的區域。

關於颱風消息，吳聖宇表示，目前在關島東南方低緯度海域有熱帶擾動96W正在發展，有機會在明後天逐漸增強為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風薔琵。預期周末到下周一經過關島附近後，繼續走向琉球東南方海面，並且逐漸開始拋物線轉向，下周二到周四之間經過琉球以東海面北上，並有機會靠近日本本州東部近海。

至於是否威脅台灣，他說，預報資料看起來這個未來的薔琵颱風轉向點的位置還有變化空間，這也是下周要觀察的重點，雖然大趨勢而言直接威脅台灣的可能性不高，但是如果它的轉向點比較西邊一些，加上預報認為它可能是一個環流範圍較大的系統，仍不排除外圍間接影響台灣天氣的可能性，後續預報的變化值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。