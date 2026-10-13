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薔琵颱風最快明生成 賈新興曝台灣近期天氣3大轉折、秋老虎這天下山

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五至下周二秋老虎發威，天氣晴朗穩定，台北白天高溫將一口氣衝破32度左右，夜間低溫也回升至24至25度，中午體感熱。聯合報系資料照
周五至下周二秋老虎發威，天氣晴朗穩定，台北白天高溫將一口氣衝破32度左右，夜間低溫也回升至24至25度，中午體感熱。聯合報系資料照

薔琵颱風最快明天生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，關島一帶的低壓系統，依最新數值模式預估，最快明天就有機會發展為薔琵颱風，成颱後持續追蹤其後續路徑。

台灣近期天氣3大轉折，賈新興表示，明天東北風快閃，周五至下周二秋老虎高溫飆破32度，下周三起偏強東北季風。

他說，明天北部白天高溫稍微下滑到27至28度，早晚清晨偏涼，周四隨即回溫。周五至下周二秋老虎發威，天氣晴朗穩定，台北白天高溫將一口氣衝破32度左右，夜間低溫也回升至24至25度，中午體感熱。下周三至下周四偏強東北季風影響。

至於中南部天氣，賈新興表示，中南部高溫多維持在30至31度，日夜溫差稍大。降雨方面，即日起10月25日全台降雨偏少，僅山區及南部高屏一帶午後有零星短暫雨。

海外旅遊天氣，他說，關於日本和韓國鋒面降雨時程，韓國受兩波鋒面影響，今天和周日降水較多，特別是首爾雨勢相對明顯，釜山與濟州島亦有降雨機會，赴韓備妥雨具。日本明天及下周一日本海側、日本東北部及北海道天氣較差，有局部短暫陣雨，出遊留意隨身攜帶雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

秋老虎 賈新興 颱風

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