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陳年背包從沒洗過？一泡水髒到嚇人 日本專家教正確洗法：不怕劣化

聯合新聞網／ 綜合報導
每天背出門的後背包，在炎熱的天氣裡吸飽了背部的大量汗水與皮脂，許多人卻常忽略了它也要清洗。 圖／Pakutaso
每天背出門的後背包，在炎熱的天氣裡吸飽了背部的大量汗水與皮脂，許多人卻常忽略了它也要清洗。 圖／Pakutaso

每天背出門的後背包，在炎熱的天氣裡吸飽了背部的大量汗水與皮脂，大家卻常忽略了它也要清洗。據日媒「FNN」報導，洗衣研究家平島利恵指出，後背包久放不管，布料纖維中易滋生細菌，而產生難聞異味。專家實測將一個6年未洗的背包浸泡清潔，竟洗出整盆茶色混濁髒水！其實多數尼龍或聚酯纖維背包都能在家清洗，但想洗得乾淨又不傷包，必須掌握關鍵要訣。

清洗前必須「確認清洗標籤與材質」。尼龍與聚酯纖維多能水洗，但若含有真皮或合成皮拼接裝飾則絕對不可碰水，以免皮革硬化斑駁。機洗前應清空背包內部、取下吊飾，並「拉上所有拉鍊與卡扣」裝入洗衣袋，以精緻衣物行程清洗，且脫水時間不要超過1分鐘

日常清潔選用中性洗劑即可，若汗漬異味嚴重，可用約40度溫水加弱鹼性洗劑浸泡30至60分鐘中和酸性皮脂，但防潑水款式背包也不須常清洗，一年洗一到兩次即可，且切勿浸泡鹼性洗劑、漂白水或柔軟精，亦不可進烘衣機，以免布料縮水、破壞防水層與塗層。

洗後的晾乾方式更是防臭關鍵。未徹底曬乾的背包極易滋生細菌，但千萬不可直接烈日曝曬，否則易造成布料褪色與劣化、脆化。正確做法是拉開所有拉鍊，內部塞入乾毛巾吸水維持包型，接著「上下倒掛」在通風良好的陰涼處，讓底層積水排出，並可搭配循環扇加速風乾。只要掌握「溫和洗滌、倒掛陰乾」的原則，就能徹底洗淨汗漬且維持版型。

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