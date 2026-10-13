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基隆成立第4間安樂家照據點 發掘高照顧負荷家庭強化社區照顧網

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成立第4間安樂家照據點，主動發掘高照顧負荷家庭強化社區照顧網。圖／基隆市政府提供
基隆成立第4間安樂家照據點，主動發掘高照顧負荷家庭強化社區照顧網。圖／基隆市政府提供

基隆市原有3間家照據點成立，提供個案管理、資源諮詢、到宅照顧技巧指導、照顧知能講座、紓壓活動、同儕支持團體、一對一心理協談及活動期間臨時性照顧等多元服務，昨天成立第4間「安樂家庭照顧者支持服務據點」，以家庭照顧者為核心，未來將可同時服務身障、長照及精神病人的照顧者。

為滿足身心障礙者照顧需要，減輕家庭照顧者負擔，基隆市政府成立「安樂家庭照顧者支持服務據點」，委託居達健康事業承接。未來將結合身障服務單位、長照服務單位、醫療院所及社區網絡，主動發掘高照顧負荷家庭，協助照顧者降低負荷、提升照顧能力，讓有需求但尚未進入正式服務體系的家庭也能及早被看見、被支持。

市府社會處楊玉欣表示，家庭照顧者支持服務據點的成立，是以家庭照顧者為核心。未來將可同時服務身障、長照及精神病人的照顧者。家照據點提供個案管理、資源諮詢、到宅照顧技巧指導、照顧知能講座、紓壓活動、同儕支持團體、一對一心理協談及活動期間臨時性照顧等多元服務。

居達健康事業有限公司沈哲宇負責人表示，家庭照顧者往往把大部分時間留給家人，卻容易忽略自己的身心需求，成立據點後，不只是提供服務的場域，更是一個照顧者累了可以進來坐坐、遇到困難有人可以一起想辦法的地方。

社會處表示，近年來為了讓家庭照顧者也同樣得到喘息，除了對照顧者提供這樣的家庭照顧者支持服務之外，針對身障者也增加許多社區式服務，111年底至115年成長133%量能，希望這些服務讓身障者接受專業性服務的同時，也讓家屬不用全天候24小時照顧，白天能得到喘息空間。

目前在各區中皆有身障社區日照據點，並持續布建身障小作所、家庭托顧及協作會所服務，讓身心障礙者能在熟悉的環境中安心生活；也讓照顧者放心休息。

另外在社會參與上，身障家庭易有出行的困難，市府去年擴大復康巴士服務彈性，量能成長166%。未來將持續落實身權公約CRPD精神，結合「關心・支持・共創友善生活」的核心理念，透過跨局處合作與公私協力，傾聽身心障礙者及其家庭的聲音，讓政策與服務真正被感受、被使用，持續朝向共融友善城市邁進。

「安樂家庭照顧者支持服務據點」服務內容為個案管理服務、到宅照顧技巧指導、照顧知能課程、心理協談、支持團體、紓壓活動以及臨時性照顧等服務。

服務時間周一至周五，上午8時30分至下午5時。服務電話：（02）24311520，中心地址：於基隆市安樂區安樂路二段139-1號2樓。

基隆成立第4間安樂家照據點，主動發掘高照顧負荷家庭強化社區照顧網。圖／基隆市政府提供
基隆成立第4間安樂家照據點，主動發掘高照顧負荷家庭強化社區照顧網。圖／基隆市政府提供

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基隆成立第4間安樂家照據點，主動發掘高照顧負荷家庭強化社區照顧網。圖／基隆市政府提供
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