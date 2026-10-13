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台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚 今天上午正常發車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，圖為今天施工情形。記者游明煌／翻攝
台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，圖為今天施工情形。記者游明煌／翻攝

為有效提升基隆=七堵間台鐵行車設備穩定性，台鐵基隆站昨晚起辦理跨夜轉轍器道岔抽換工程，因道岔抽換作業複雜，車站同步配合技術單位作業時程暫停通車，確保人車安全第一，工程在今天清晨5點以前完工，今天上午都正常發車，本周預定連續進行4晚。

台鐵基隆站指出，因道岔抽換作業複雜，涉及土木、號誌、電力等多項系統整合，除一律採夜間施工外，車站同步配合技術單位作業時程，確保人車安全第一。

基隆站長徐天安表示，昨昨夜間施工持續到今天清晨5點以前都已完工，今天上午都正常發車，11月前預計進行8個晚上，本周預定連續進行4晚施工。工程如按預定時程完工不會影響上午發車時間及車次，但為應付臨時突發狀況，已備妥因應方案。

各跨日清晨早班車如須配合工程進度，車站備有國道客運轉乘資訊供民眾參閱，視情況協調客運業者加開班次輸運旅客。成功路平交道如受聯動影響，另派員由路警引導通行。

另外，台鐵公司新一代旅客資訊系統（TIDS）即將上線，目前辦理線材架設作業，期待未來基隆、三坑站客運設備以嶄新面貌呈現。各項工程進度預計至今年底，期間如有不便，尚祈見諒海涵，並望不吝指教。

台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，圖為今天施工情形。記者游明煌／翻攝
台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，圖為今天施工情形。記者游明煌／翻攝

台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，圖為今天施工情形。記者游明煌／翻攝
台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，圖為今天施工情形。記者游明煌／翻攝

台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，成功路平交道火車通行正常。記者游明煌／攝影
台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，成功路平交道火車通行正常。記者游明煌／攝影

台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，成功路平交道火車通行正常。記者游明煌／攝影
台鐵提升基隆=七堵間跨夜轉轍器工程連4晚，今天上午正常發車，成功路平交道火車通行正常。記者游明煌／攝影

台鐵 基隆 工程

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