秋颱薔琵將生成 粉專1圖曝可能路徑：後期北轉時間位置決定距台灣遠近

將有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動96W目前位於關島東南方遙遠的低緯度海域，未來2至3天將逐漸整合發展，最快周四過後有機會增強為颱風薔琵。

從目前資料來看，大部分模式都認為後期會北轉，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，只是何時北轉、在哪裡北轉、轉多少，目前看法仍然相當分歧。而北轉的時間與位置，也會直接決定它未來距離台灣有多遠。接下來最重要的關鍵，還是在副熱帶高壓勢力變化，以及北方高空系統到底有多活躍。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於這個系統生成位置遠、緯度又低，後面還有很長一段時間可以發展、調整，現階段還不用太早下定論，持續觀察。

至於台灣近期天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本周受到中高層副熱帶高壓籠罩，台灣附近水氣稀少，各地大多維持晴朗穩定的天氣。白天陽光照射稍微偏熱，夜晚到清晨則相對涼爽舒適。周四之後，風向將逐漸轉為偏東風，白天氣溫還會再上升1至3度，中午前後的炎熱感受會更加明顯。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這幾天最大的特色就是日夜溫差比較大，早出晚歸適時增減衣物，白天防曬、早晚也別忘了帶件薄外套。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。