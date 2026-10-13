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近期白天盛夏夜晚秋爽 專家曝一日雙季的5個可能原因

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
一日雙季。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
一日雙季。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

一日雙季。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，近日前後分別受東北季風減弱及東北風影響，加上環境水氣減少，白天高溫如夏，夜晚至清晨涼爽如秋。昨天屏東竹田高溫就有35.7度，新竹關西低溫降到16.0度。中南部日夜溫差大，有機會拉大至8至10度或以上，近山、內陸地區最為顯著，昨天台南玉井早晚溫差11.9度。

日夜溫差大的可能原因，林得恩表示，第一，白天晴朗，天空雲量少：白天雲量少，太陽輻射容易加熱地面。夜間雲層也少，地表向外放出的長波輻射較容易散失，輻射冷卻效應發酵。如此就常易造成白天較熱、夜間較冷，這也是日夜溫差變大的重要原因。

他說，第二，空氣乾燥、相對濕度低：當水氣減少時，大氣夜間保留地表熱量的能力可能降低。若同時搭配環境少雲、風弱，夜間降溫通常就會更加明顯，也就造成日夜溫差變大。第三，夜間風速小、空氣混合微弱：在無風或微風時，地表附近的冷空氣不容易與上方較暖的空氣混合，近地面氣溫容易下降。此類降溫形式，在山谷、盆地尤其明顯。

林得恩表示，第四，地形與地表特性：在山區、盆地、河谷和平原的散熱條件不同。乾燥裸地、草地與都市建成區的蓄熱能力也不一樣，因此，不同地區的日夜溫差可能差異很大。第五，土壤乾燥、降雨減少：土壤含水量低時，部分太陽能較少用於水分蒸發，白天地表可能升溫較快；若夜間又晴朗、風弱，日夜溫差便可能擴大。這個效應通常會隨地表類型及天氣條件而有所不同。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 高溫 氣溫

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